“اجري ضيف عيالك وخليهم يأخذو زيت وسكر”.. طريقة اضافة المواليد على بطاقة التموين 2024.. ولا هتروح ولا هتيجي وانت في مكانك..!!

تسعى دائما لتوفير أفضل الخدمات لمواطنيها، تأتي بوابة مصر الرقمية التموين 2024 كواحدة من هذه الخدمات التي تهدف إلى تسهيل حياة المواطنين وتوفير حلول تقنية لتحسين جودة الحياة، ومن خلال هذا المقال، سنستعرض روابط التسجيل في بوابة مصر الرقمية التموين 2024 بالشروط المطلوبة، لذلك في هذا المقال سوف نذكر لكم شروط اضافة المواليد، وايضا طريقة اضافة المواليد على البطاقة.

طريقة التسجيل على البوابة الرقمية

يمكنك البدء بالتسجيل على موقع بوابة مصر الرقمية عبر الرابط المرفق.

بعد ذلك، اقم بإنشاء حساب جديد على الموقع.

اختر خانة تسجيل الدخول وأدخل الرقم القومي لحاملي بطاقة التموين، مع كتابة الاسم الأول للأم.

تابع بالضغط على أيقونة خدمات التموين.

سيطلب منك إدخال بيانات المواليد الذين ترغب في إضافتهم على بطاقة التموين.

اختر أيقونة إضافة أفراد العائلة غير المسجلين بعد ذلك.

أدخل اسم الابن أو الابنة بالكامل والمعلومات الأخرى المطلوبة.

ثم، اختر خيار ضم أبناء واضغط على زر الإضافة.

شروط اضافة المواليد

هناك عدة شروط يجب على المواطنين الالتزام بها للحصول على خدمة التموين داخل البلاد، وتشمل ما يلي