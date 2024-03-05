شوف اسمك قبل ما تعبي محفظتك.. رابط الاستعلام عن اسماء تكافل وكرامة 2024 عبر بوابة الاستعلام والشكاوي

الاستعلام عن أسماء تكافل وكرامة2024

بعد القرار الأخير للرئيس السيسي بزيادة قيمة معاشات تكافل وكرامة بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها الكثيرين في ظل ارتفاع الأسعار وعدم كفاية الدخل لتلبية المتطلبات الأساسية لكل أسرة، تقدم عدد كبير من المواطنين والمواطنات بطلبات لوزارة التضامن للحصول على معاش تكافل وكرامة، وقد أتاحت الوزارة امكانية الاستعلام عن أسماء تكافل وكرامة الكترونيا عبر اتباع الخطوات التالية :

الدخول الى موقع وزارة التضامن الاجتماعي والانتقال لبوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة، عن طريق الضغط هنا.

في الخانة المخصصة ادخل الرقم القومي ثم اضغط على “استعلام”.

سيتم استعراض كافة التفاصيل المتعلقة بالمستعلم عنه، وهي نوع البطاقة وحالتها أو رصيد البطاقة إذا كان المستعلم من الأسماء الجديدة.

يمكن للمتضرر أو من تم رفض طلبه أن يتقدم بشكوى عبر الموقع.

شروط الاستفادة من تكافل وكرامة 2024