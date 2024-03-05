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شوف اسمك قبل ما تعبي محفظتك.. رابط الاستعلام عن اسماء تكافل وكرامة 2024 عبر بوابة الاستعلام والشكاوي
الاستعلام عن أسماء تكافل وكرامة، برنامج تكافل وكرامة هو احد برامج الدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية للفقراء والمحتاجين، حيث يتم صرف معاش شهري لهم يساعدهم على توفير احتياجاتهم الأساسية والإيفاء بمتطلبات المعيشة، وقد تقدم للتسجيل بالبرنامج والحصول على الدعم الآلاف ممن ليس لديهم دخل ومصدر رزق، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة الاستعلام عن أسماء المقبولين في تكافل وكرامة.
الاستعلام عن أسماء تكافل وكرامة2024
بعد القرار الأخير للرئيس السيسي بزيادة قيمة معاشات تكافل وكرامة بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها الكثيرين في ظل ارتفاع الأسعار وعدم كفاية الدخل لتلبية المتطلبات الأساسية لكل أسرة، تقدم عدد كبير من المواطنين والمواطنات بطلبات لوزارة التضامن للحصول على معاش تكافل وكرامة، وقد أتاحت الوزارة امكانية الاستعلام عن أسماء تكافل وكرامة الكترونيا عبر اتباع الخطوات التالية :
- الدخول الى موقع وزارة التضامن الاجتماعي والانتقال لبوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة، عن طريق الضغط هنا.
- في الخانة المخصصة ادخل الرقم القومي ثم اضغط على “استعلام”.
- سيتم استعراض كافة التفاصيل المتعلقة بالمستعلم عنه، وهي نوع البطاقة وحالتها أو رصيد البطاقة إذا كان المستعلم من الأسماء الجديدة.
- يمكن للمتضرر أو من تم رفض طلبه أن يتقدم بشكوى عبر الموقع.
شروط الاستفادة من تكافل وكرامة 2024
بعد أن تعرفنا على طريقة الاستعلام عن أسماء تكافل وكرامة، لابد أن نذكر أن هناك بعض الشروط التي وضعتها وزارة التضامن لقبول المتقدمين لمعاشات تكافل وكرامة، وجاءت الشروط المطلوبة على النحو التالي :
- أن يكون المتقدم يعول أطفال من عمر يوم حتى ست سنوات، والأطفال الأكبر من ست سنوات لابد أن يكونوا بمراحل التعليم.
- أن تكون الأم والأطفال يعالجون في الوحدات الصحية.
- الا يزيد الأجر التأميني للمتقدم عن 400 جنيه.
- عدم استفادة المتقدم من معاش تأميني أو مساعدات اجتماعية حكومية اخرى.
- أن يكون المتقدم لا يملك مركبة خاصة سواء جرار أو توكتوك أو سيارة أو غير ذلك.