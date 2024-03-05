يا تلحق تقدم عليها يا لا “منحة الـ 800 دينار للمرأة الماكثة 2024” الأوراق المطلوبة والشروط

يثير اهتمام المواطنين معرفة قيمة منحة الـ 800 دينار للمرأة الماكثة إذ تعتبر هذه المنحة مبادرة رائدة من الحكومة الجزائرية لدعم النساء اللواتي يقضين وقتهن في المنزل وذلك بهدف تشجيعهن ودعمهن في أداء دورهن الأسري وتوفير احتياجات أسرهن اليومية.

منحة الـ 800 دينار للمرأة الماكثة

تقدم الحكومة الجزائرية دعما ماليا للنساء المقيمات في المنازل من خلال منحة تبلغ قيمتها 800 دينار جزائري بالإضافة إلى منحة أخرى بقيمة 300 دينار جزائري مخصصة للأطفال في نفس الملف الأسري تهدف هذه المبادرة إلى تحسين الحياة الاجتماعية للأسر في الجزائر ويتم تقديم هذه المنح من خلال الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية للتشغيل تُقدم المنحة للسيدات الجزائريات لمدة ثلاثة أشهر متواصلة وتستهدف جميع النساء اللاتي يقضين وقتهن في المنزل ولا يعملن يذكر أن بعض المواطنين قد تداولوا شائعات تفيد برفع قيمة المنحة إلى 8000 دينار جزائري ولكن هذه الأخبار لا يمت لها بصلة بالواقع وتعتبر مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

المستندات المطلوبة لتقديم في المنحة

تقدم الحكومة الجزائرية كدعم مالي للسيدات اللواتي يقمن بالبقاء في المنزل للسيدات الجزائريات الراغبات في التسجيل في منحة المرأة المقيمة في المنزل يتطلب الإجراء إرفاق عدد من المستندات الضرورية لاستكمال عملية التسجيل تتضمن المستندات المطلوبة ما يلي: