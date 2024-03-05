وزارة المالية المصرية تٌوضح استمرار صرف معاشات شهر مارس.. أماكن صرف معاشات شهر مارس المقرر من التأمينات

أيام قليلة تفصلنا عن موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 الذي ينتظره كافة المواطنين ومن المقرر أن يتم صرفه قبل حلول موعد شهر رمضان المبارك وسيتم صرفه بالزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على أتم الاستعداد لصرف معاشات شهر مارس 2024 عن طريق البنوك ومكاتب البريد لذلك سوف نتناول الحديث عن خطوات الاستعلام عن معاشات مارس 2024 وأماكن صرف معاشات شهر مارس المقررة من قبل التأمينات الاجتماعية.

خطوات الاستعلام عن معاشات مارس 2024

يمكنك بكل سهولة الاستعلام عن زيادة معاشات شهر مارس بشكل إلكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً يجب التوجه إلى الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال الرابط .

يجب إدخال اسم المستخدم في الخانة المحددة له بشكل صحيح.

ثم بعد ذلك يتطلب إدخال كلمة المرور الخاصة بصاحب المعاش في الخانة المحددة لها بشكل صحيح.

وفي النهاية يجب الضغط على تبويب الاستعلام عن قيمة المعاش الشهري بالإسم وسيتم ظهور القيمة المالية للمعاش.

أماكن صرف معاشات شهر مارس المقرر من التأمينات

بعد أن قمنا بالتحدث عن طريقة الاستعلام عن زيادة معاشات شهر مارس 2024 سنقوم بالتحدث عن أماكن صرف معاشات شهر مارس والتي تتمثل في الآتي: