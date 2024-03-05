شعرك فيه شيب؟ ما تخافيش! وصفة طبيعية هتخليكي أصغر بـ 10 سنين!

الشعر الشايب من أكثر الأمور التي تزعج الكثير خاصة الفتيات، مما يشعرهم بالضيق والحالة النفسية السيئة، مما يضطرون إلى البحث عن منتجات العناية بالشعر من أجل القضاء على الشعر الأبيض، لكن ذلك ليس حلا مثاليا لمعالجة تلك المشكلة، يمكنك استبدال ذلك من خلال استعمال المكونات الطبيعية، فهي الأفضل في استخدام، لا أحد قام بتجربتها إلا وحصل على النتيجة التي يرغب بها، المميز بها إنها سريعة تحضير وتكلفتها بسيطة للغاية، لا تتطلب وقت كبير لتحضيرها، لذلك جئنا إليكم بأفضل خلطات فعالة لتغطية شيب الشعر تدوم طويلا دون تأثر الشعر بالسلب.

خلطات فعالة لتغطية شيب الشعر تدوم طويلاً

الشعر الشايب ليس له علاقة بالعمر، لذلك نجد الكثير من الشباب في ريعان شبابهم، يظهر لهم شيب الشعر، مما يؤدي إلى تسبب حالة نفسية سيئة، يمكنك معالجة ذلك من خلال أفضل الخلطات الطبيعة، سنعرض لكِ أفضل الوصفات الطبيعية من خلال فيما يلي:

وصفة القهوة مع الكاكاو لصبغ الشيب

المكونات:

½ كوب كاكاو.

½ كوب قهوة.

½ لتر ماء.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء، نضيف إليه كمية من الكاكاو ملائمة، نضيف إليه الماء، نترك الوعاء على حرارة متوسطة، نترك المزيج حتى يصل إلى الغليان.

نرفع الوعاء من على النار، ثم نصفيه، يتركه حتى يبرد.

ننظف الشعر جيدا، ثم نضع المزيج عليه بشكل كامل.

نغطي الشعر باستخدام البونية أو كيس بلاسيتك، يترك الخليط على الشعر لمدة ساعتين.

نغسل الشعر باستعمال الماء البارد او خل التفاح.

وصفة الليمون لصبغ الشعر الأبيض

يساعد الليمون كثيرا في صبغ الشعر الشايب، لكن لا يمكن أن يستخدم في الشعر الأسود، سنعرض لكم كيفية استخدامه في الخلطة من خلال فيما يلي:

المكونات:

كوب عصير الليمون.

¼ كوب زيت زيتون، جوز الهند.

طريقة التحضير: