موعد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 151 على قناة ATV التركية والفجر الجزائرية

مسلسل “المؤسس عثمان” يُعتبر ملحمة تاريخية ضخمة وفريدة في عالم الدراما التركية، حازت على إعجاب جماهير واسعة حول العالم، يتطلع محبو مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 151 بشغف، حيث يمثل المسلسل نافذة تاريخية تسلط الضوء على تأسيس الدولة العثمانية والتحديات التي واجهها المؤسس عثمان، وكيف تم التصدي لها بشكل ملحمي، والمسلسل لا يقتصر جاذبيته على الأحداث الشيقة والإنتاج الرائع، بل يُظهر أيضًا جهدًا تاريخيًا متقنًا في تقديم تفاصيل دقيقة حول حياة المؤسس عثمان ورحلته في تأسيس الدولة العثمانية.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 151

تسلسلت حلقات المسلسل إلى أن وصلت إلى الحلقة 151، وبدأ الكثير في البحث عما سيحدث في مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 151، حيث أن لها أهمية خاصة عن باقي حلقات المسلسل.

وتدور أحداثها حول محاولة عثمان للتصدي لأعدائه ومحاربتهم، ومحاولة المضي قدمًا في تكوين دولة عثمانية كبرى، فيعمل على إحباط محاولة جلاد روما لاقتحام قلعة كيتا، كما ستشهد الحلقة استعدادات عثمان لشن هجوم على عمران تيكين وأعوانه.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الحلقة 151

من خلال قناتي ATV التركية والفجر الجزائرية ستحصل على مشاهدة ممتعة لـ مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 151، فيما يلي القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان:

تردد قناة ATV التركية النايل سات

التردد: 10796.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: أفقي

تردد قناة ATV عرب سات

التردد: 12692.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة الفجر الجزائرية

التردد: 12304.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: أفقي.

وللراغبين في تنزيل القناة على القمر الصناعي عرب سات فهذا هو التردد:

التردد: 11034.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: عمودي.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 151

تتولى قناة ATV عرض مسلسل المؤسس عثمان يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 8:00 بتوقيت تركيا، بينما يمكنكم مشاهدة إعادة الحلقة على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت جمهورية مصر، والساعة 10:00 بتوقيت المملكة السعودية.

طريقة ضبط تردد القنوات على الريسيفر