ريح بالك والحق ابني لعيالك.. انخفاض في أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 2024/3/5 في جميع المصانع

ننشر لكم أسعار الأسمنت اليوم في مصر، ففي الآونة الأخيرة شهدت أسعار الأسمنت تراجعًا ملحوظًا، ويرجع السبب في ذلك إلى تمكن مصر من تحقيق أكبر صفقة في تاريخها وهي صفقة تطوير رأس الحكمة، وقد أثرت تلك الصفقة بشكل إيجابي على أسعار الدولار الذي انخفض بشكل كبير في السوق السوداء، وسوف نوضح تفاصيل أكثر عن أسعار الأسمنت.

أسعار الأسمنت اليوم

شهدت أسعار اليوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024 تذبذبًا بين ارتفاع وانخفاض فقد ارتفعت أسعار الأسمنت أمس بقيمة تصل إلى 10 حتى 20 جنيه بعد الانخفاض الذي شهدته قبل ذلك، وقد استقرت أسعار الأسمنت الأبيض والجبس، وبالنسبة لأسعار الأسمنت اليوم فهي على النحو التالي:

وصل سعر طن أسمنت حلوان إلى حوالي 1.980 جنيه مصري.

بلغ سعر طن أسمنت السويس حوالي 1.990 جنيه مصري.

بلغ سعر طن أسمنت السويدي حوالي 2.070 جنيه مصري.

وصل سعر طن الأسمنت الرمادي إلى حوالي 2306 جنيه مصري.

بلغ سعر طن أسمنت النصر حوالي 1.910 جنيه مصري.

بلغ سعر أسمنت المخصوص حوالي 1.940 جنيه مصري للطن.

بلغ سعر طن أسمنت الممتاز حوالي 2.160 جنيه.

بلغ سعر أسمنت العسكري حوالي 1.960 جنيه مصري للطن.

وصل سعر طن أسمنت التعمير إلى حوالي 2.150 جنيه مصري.

وصل سعر طن أسمنت المعلم إلي حوالي 1.980 جنيه مصري.

بلغ سعر طن أسمنت وادي النيل حوالي 1.900 جنيه مصري.

أما طن أسمنت السهم فقد وصل سعره إلى 1.900 جنيه مصري.

سجل طن أسمنت السد العالي اليوم حوالي 2.200 جنيه مصري.

سجل طن أسمنت الصعيد حوالي 2.250 جنيه مصري.

أسعار الأسمنت الأبيض اليوم

أما الأسمنت الأبيض فقد بلغ سعره اليوم إلى ما يلي: