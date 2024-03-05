“دعوة فرح تثير الشكوك”.. حقيقة زواج كريستيانو رونالدو وجورجينا 5 مارس

أحدثت جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي، ضجة واسعة بكشفها عن موعد زفافهما، مما أثارت حالة من الجدل الواسع على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وجاء ذلك بعدما قامت بنشر التاريخ المحدد للزواج عبر صفحتها الرسمية على منصة “انستقرام”، تعرف معنا على حقيقة زواج كريستيانو رونالدو وجورجينا 5 مارس وكم عدد أبناؤه؟

حقيقة زواج كريستيانو رونالدو وجورجينا

نشرت جورجينا، عبر خاصية “الستوري” على حسابها الشخصي في “إنستقرام”، صورة لبطاقة تحمل طابع دعوات الأعراس، هذه البطاقة كشفت عن تاريخ زفافها باللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، وأعلنت أن المراسم ستجري في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

موعد زفاف رونالدو وجورجينا

كشفت الدعوة التي نشرتها جورجينا عبر منصة التواصل الاجتماعي أن زفافها المرتقب باللاعب كريستيانو رونالدو سيعقد مساء يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 5 مارس/آذار 2024، وحددت الدعوة أن الحفل سيبدأ في الساعة السابعة مساءً بحسب توقيت المملكة العربية السعودية، دون الإفصاح عن أية تفاصيل إضافية تتعلق بمراسم الاحتفال.

كم عدد أولاد كريستيانو رونالدو؟

لدى كريستيانو رونالدو خمسة أطفال حتى الآن، إثر فقدانه لأحد توأميه عقب الولادة مباشرة في أواخر عام 2022، وتشمل قائمة أسماء وأعمار أبناء رونالدو ما يلي:

كريستيانو جونيور، الذي يبلغ من العمر حوالي 14 عامًا

التوأم إيفا وماتيو، وكل منهما يبلغ من العمر حوالي 7 أعوام

آلانا مارتينا، التي تشارك التوأم عمرهما بنحو 7 أعوام

بيلا، التي تبلغ من العمر حوالي عامين.

زوجة رونالدو الأولى

هناك عدة تقارير صحفية تتعلق بحياة كريستيانو رونالدو الخاصة قبل علاقته بجورجينا، والتي تضمنت زواج سري محتمل بين رونالدو وعارضة الأزياء الروسية الشهيرة إيرينا شايك، غير أن هذه المعلومات لم تجد تأكيدًا أو نفيًا من اللاعب أو من عائلته حتى اللحظة.

من ناحية أخرى، لا تزال تفاصيل هوية والدة كريستيانو رونالدو جونيور، الابن البكر لرونالدو، محاطة بالسرية، وتنتشر شائعات تفيد بأن والدة الطفل كانت نادلة أمريكية لم يتجاوز عمرها العشرين عامًا.