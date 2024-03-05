المغامرة في انتظارك..خطوات تحميل لعبة فورت نايت Fortnite 2024 على هواتف الآيفون والأندرويد.. نزلها وعيش الأثارة

الفنون القتالية تثير اهتمام الكثير من محبين الألعاب الإلكترونية وذلك لما تحمله من الحماس والاثارة وتعتبر لعبة فورت نايت واحدة من ألعاب الفنون القتالية الأكثر إثارة ومتعة ولاسيما بعد التحديثات الأخيرة التي تمت على اللعبة لتكون أكثر إثارة، للتعرف على خطوات تحميل اللعبة على هواتف الاندرويد والايفون تابعونا في السطور القادمة.

خطوات تحميل لعبة فورت نايت Fortnite 2024 على هواتف الأندرويد 2024

أهم ما يميز لعبة فورت نايت هو انها مجانية تماما كما أنها ذات مساحة صغيرة وبالتالي لا تحتاج الى مساحة كبيرة لتحميلها حيث يمكن تحميلها عبر الخطوات التالية:

ستقوم بالدخول الى المتصفح الخاص لعبة فورت نايت Fortnite 2024.

اختار التحميل على أجهزة الاندرويد.

ستقوم بتحميل اللعبة على جهازك وذلك بهيئة APK.

اضغط على تأكيد التحميل من خارج متجر جوجل بلاي.

انتظر لبعض الدقائق حتى يتم تحميل و تثبيت اللعبة، ثم اضغط عليها لفتحها.

ستقوم بعد ذلك بفتح اللعبة وانشاء حساب جديد عليها من خلال كتابة جميع البيانات الخاصة بفتح الحساب.

بعد اكتمال عملية إنشاء الحساب يمكنك البدء في اللعب والاستمتاع بتجربة مثيرة.

تحميل لعبة فورت نايت علي هواتف الأيفون 2024

لا يمكن تحميل لعبة فروت نايت لهواتف الأيفون من المتجر الخاص بهواتف الأيفون وهو آي ستور ولكن يمكن تحميلها بالخطوات التالية: