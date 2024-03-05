“مغامرة جديدة”.. موعد مسلسل السلطان محمد الفاتح الحلقة 2 والقنوات الناقلة له

من بين الإنتاجات الدرامية التركية البارزة في الآونة الأخيرة، والتي استقطبت اهتمام جمهور الدراما التركي، يأتي مسلسل “السلطان محمد الفاتح” في مقدمة هذه الأعمال، هذا المسلسل يسلط الضوء على إنجازات السلطان محمد الفاتح خلال فترة حكمه للدولة العثمانية، وتحديداً تركيزه على فتح القسطنطينية، التي كانت حصن الإمبراطورية البيزنطية في ذلك الوقت، ويدور المسلسل حول هذا السياق التاريخي المهم، مقدماً واحدة من أحدث الإضافات إلى المكتبة الدرامية التركية في هذا النوع، تعرف معنا على موعد مسلسل السلطان محمد الفاتح الحلقة 2 والقنوات الناقلة له.

موعد مسلسل السلطان محمد الفاتح الحلقة 2

بالنسبة للجماهير المتابعة للدراما التركية الذين يتطلعون إلى معرفة مواعيد عرض مسلسل “السلطان محمد الفاتح”، فقد تم تحديد بث الحلقات بشكل أسبوعي كل يوم ثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بحسب التوقيت المحلي لتركيا، والساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، والعرض الأول للمسلسل يتم عبر قناة تي آر تي التركية، وهي من بين القنوات الرئيسية التي تحظى بالعرض الحصري.

بالإضافة إلى ذلك، شهد يوم الثلاثاء الموافق 27 من شهر فبراير الماضي بث الحلقة الافتتاحية للمسلسل، ومن المنتظر أن يعرض مسلسل السلطان محمد الفاتح الحلقة 2 اليوم الثلاثاء الموافق 5 من شهر مارس الحالي.

أبطال مسلسل محمد الفاتح

يحظى مسلسل “السلطان محمد الفاتح” بمشاركة نخبة من نجوم الفن التركي، وإليكم بعضاً من هؤلاء الفنانين والأدوار التي يقدمونها:

يتقمص دور السلطان محمد الفاتح الفنان “سيركان تشاي أوغلو”.

يظهر في دور كاندارلي الفنان “سليم برقدار”.

يجسد شخصية كاتب العدل الفنان “فكرت كوشكان”.

تلعب دور السيدة مارا الفنانة “توبا أونسال”.

يؤدي دور زغانوس باشا الفنان “سنان البيرق”.

شخصية مالكوكوغلو بالى بيك تأتي بأداء الفنان “كنان كوبان”.

وتقدم دور إيليني الفنانة “إسيلا أوموت”.

هذا بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الفنانين الموهوبين الذين يساهمون في إحياء هذا العمل الدرامي المتميز.

القنوات الناقلة لمسلسل السلطان محمد الفاتح الحلقة 2

تُبث مسلسلات الدراما التاريخية التركية، بما في ذلك مسلسل “السلطان محمد الفاتح”، عبر عدة قنوات، ومن أبرزها “قناة تي آر تي التركية وقناة الفجر الجزائرية”، إليكم تفاصيل ترددات القنوات الناقلة لمن يرغب في الاستمتاع بمشاهدة “مسلسل السلطان محمد الفاتح الحلقة 2”:

تردد قناة تي آر تي التركية نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11042.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصويب الخطأ: ¾.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة الفجر الجزائرية نايل سات