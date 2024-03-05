قصة وأبطال مسلسل محمد الفاتح الجديد Mehmed Fetihler 2024 ومواعيد عرضه

انطلقت في الأسبوع الماضي الحلقة الافتتاحية لمسلسل محمد الفاتح الجديد 2024 (Mehmed: Fetihler Sultanı)، معلنة بداية فصل جديد من الحكايات التاريخية الشيقة التي سرعان ما نجحت في جذب انتباه واهتمام الجمهور التركي والعربي على حد سواء، وتزامناً مع هذا الإطلاق المثير، قررنا تسليط الضوء في هذا المقال على أبرز الشخصيات التي تجسد أدوار البطولة في مسلسل “محمد الفاتح” الجديد لعام 2024 وقصة المسلسل ومواعيد عرضه.

قصة مسلسل محمد الفاتح الجديد 2024

يسلط مسلسل السلطان محمد الفاتح Mehmed Fetihler 2024 الضوء على حياة وإنجازات السلطان محمد الثاني، المعروف بـ”محمد الفاتح”، واحد من أبرز سلاطين الدولة العثمانية الذي غدا رمزاً للهيبة والقوة في تاريخ العثمانيين وأثار الرعب في قلوب البيزنطيين.

خلال فترة حياته، تولى السلطان محمد الفاتح الحكم في مرتين؛ حيث بدأت فترة حكمه الأولى في العام 848هـ واختتمت في العام 849هـ، أما فترته الحكمية الثانية فكانت بين الأعوام 885 و886هـ.

باعتباره السلطان السابع للدولة العثمانية، اكتسب محمد الفاتح شهرة واسعة بفضل نجاحه الباهر في فتح القسطنطينية، متخذاً مقاليد الحكم بعد السلطان مراد الثاني ومواصلاً مسيرة توسيع الإمبراطورية العثمانية.

أبطال مسلسل محمد الفاتح الجديد 2024

يضم مسلسل محمد الفاتح الجديد 2024 طاقماً من الممثلين الموهوبين الذين يجسدون شخصيات تاريخية محورية، وفيما يلي أدوارهم الرئيسية ضمن العمل:

سركان شاي أوغلو يتقمص دور السلطان “محمد الفاتح”.

سليم بايراكتار يظهر في دور “جاندارلي”.

فكرت كوشكان يؤدي دور “نوتاراس”.

توبا أونسال تجسد شخصية “مارا خاتون”.

سكشتين أوزدمير في دور “قونسطنطينوس”.

تيومان كومباراسيباشي يتقمص دور “السلطان مراد”.

أمينة أون تظهر كحليمة خاتون.

كنان تشوبان في دور “بالي بيه”.

فولكان كيسكين يؤدي دور “ديميتريوس”.

مواعيد عرض مسلسل محمد الفاتح الجديد 2024

انطلق بث مسلسل “محمد الفاتح” الجديد لعام 2024 في يوم الثلاثاء الموافق لـ 27 فبراير، ويترقب المشاهدون عرض الحلقة الثانية اليوم الثلاثاء، الموافق لـ 5 مارس، ويُبث مسلسل “محمد الفاتح” الجديد 2024 أسبوعياً كل يوم ثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساءً، وذلك عبر قناة TRT1 التركية.