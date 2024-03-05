” منحة الملك عبدالله”.. رابط التسجيل في المكرمة الملكية 100 دينار أردني وموعد صرف المنحة

أطلق صندوق المعونة الوطني في الأردن رابط التسجيل في المكرمة الملكية 100 دينار أردني التي تقرر منحها جلالة الملك عبدالله الثاني، وهي عبارة عن منحة مالية قدرها “100 دينار أردني”، موجهة للمواطنين والمواطنات الأكثر احتياجاً في المملكة، كما أعلن الصندوق عن الشروط اللازمة لتقديم الطلبات عبر البوابة الإلكترونية، بالإضافة إلى تحديد الفئات المؤهلة للاستفادة من هذه المعونة، هذا وقد سعى الصندوق للرد على تساؤلات الجمهور المتزايدة حول موعد صرف المعونة وإمكانية إيداعها في الحسابات البنكية للمستفيدين، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك، محذراً من الانجراف وراء الإشاعات المتداولة.

رابط التسجيل في المكرمة الملكية 100 دينار

أعلن الصندوق الوطني عن إطلاق رابط للتسجيل في المكرمة الملكية السخية من الملك عبد الله الثاني لصالح المواطنين والمواطنات، تأكيدًا على اهتمام القيادة الأردنية برفاهية شعبها، ولا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.

تهدف هذه المعونة، التي تبلغ قيمتها مائة دينار أردني، إلى دعم المواطنين الأردنيين، وقد جاءت التفاصيل المتعلقة بالمعونة وإجراءات التسجيل في المكرمة الملكية 100 دينار كالآتي:

قم بزيارة الرابط الرسمي لموقع تكافل الإلكتروني.

سجّل الدخول إلى حسابك أو أنشئ حسابًا جديدًا إذا كانت هذه زيارتك الأولى.

اختر الدعم النقدي الموحد.

قم بملء البيانات المطلوبة بشكل دقيق.

أرفق الوثائق الضرورية إن توفرت.

اضغط على زر “تقديم الطلب”.

بعد التسجيل في المكرمة الملكية 100 دينار، سيتم مراجعة بياناتك وتقييم أهليتك لتحديد مدى استحقاقك للمعونة المالية، في حال التأهل، ستتلقى رسالة نصية على الهاتف المسجل في المنصة تؤكد استحقاقك وتوفر التفاصيل اللازمة.

شروط الحصول على المكرمة الملكية الأردنية

تم وضع عدة شروط يجب توافرها لمن يرغب في التسجيل في المكرمة الملكية 100 دينار لعام 2024، وهي كما يلي:

يجب أن يكون المتقدم من “الجنسية الأردنية” ومن أصل أردني.

من الضروري أن يكون مقيمًا في الأردن بإقامة كاملة.

يجب ألا يغيب عن الأردن لمدة تتجاوز 3 أشهر.

يجب أن يكون من فئة المحدودين أو “المنخفضين الدخل أو العاطلين” عن العمل.

يجب أن يكون لديه شهادة توضح حالته الاجتماعية وعدد أفراد أسرته.

ألا تكون الأسرة المتقدمة قد استفادت من أي دعم أو منحة سابقًا.

يجب ألا يمتلك أي سجلات تجارية أو عقارات.

موعد صرف منحة الملك عبدالله

حتى اللحظة، لم يتم تحديد موعد نهائي لتحويل المعونة المالية إلى الحسابات البنكية للمستفيدين، وقد شدد الصندوق على أهمية تجنب الانجراف وراء الإشاعات المتداولة، موضحًا أنه لم يصدر أي توجيه رسمي بخصوص توزيع الدعم المالي خلال شهر رمضان المعظم، على الرغم من ما يشاع في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأفاد الصندوق بأنه في حال اتخاذ أي قرار رسمي بهذا الشأن، سيتم إعلانه فورًا عبر القنوات الرسمية والموثقة التابعة للصندوق لضمان وصول المعلومات الدقيقة للجميع.