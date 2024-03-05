تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2024 National Geographic Abu Dhabi وأهم البرامج

تمتاز قناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي National Geographic Abu Dhabi بكونها واحدة من أكثر القنوات شهرة في العالم العربي، وقد نالت استحسان الكثير من عشاق الأفلام الوثائقية بفضل محتواها الغني والمتعدد الذي يشمل موضوعات مهمة ومفيدة، وبهذا، تحظى القناة بشعبية كبيرة ليس فقط في الوطن العربي ولكن أيضاً في الشرق الأوسط، في هذا المقال، نقدم لكم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 أبو ظبي عبر الأقمار الصناعية.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد

يعد أسلوب المقدمين الجذاب الذي يثير الفضول لاستكشاف المزيد حول المواضيع المعروضة، أحد الأسباب الرئيسية وراء شعبيتها الواسعة هو دقة المعلومات وتنوع الموضوعات التي تغطيها، مع التأكيد على الاستقاء من المصادر الأصلية لتعزيز الثقة والصدقية.

تقدم القناة باقة متميزة من البرامج التي تغطي مواضيع مثيرة للاهتمام تشمل الحضارات القديمة، الفضاء، الحياة البرية والمائية، بالإضافة إلى برامج تعليمية في مجالي الفيزياء والكيمياء لتوسيع آفاق المشاهدين، وتُثري المشاهد بأفكار ومعارف قيمة تلامس مختلف أوجه الحياة، في السطور التالية، نعرض تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 أبو ظبي 1 و 2:

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 1

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11411

معامل تصحيح الخطأ:3/4

معدل الترميز:30000

الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11804

معامل تصحيح الخطأ:3/4

معدل الترميز:27500

الاستقطاب: أفقي

الجودة:HD

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي

تبرز قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي بتقديمها لمجموعة متنوعة وغنية من البرامج التي تجمع بين الفائدة والتعليم بطريقة مبتكرة، مغطية مواضيع مفيدة تسهم في إثراء معارف المشاهدين في مجالات عدة كأساليب العيش في الطبيعة، فنون صيد الأسماك، التعامل مع الطاقة الكهربائية، وغيرها من المعلومات القيمة، فيما يلي نسلط الضوء على بعض من أبرز برامجها المعروضة على الشاشة: