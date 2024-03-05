“أحجز الآن واستمتع”.. حجز تذاكر حديقة حيوانات الرياض من شباك التذاكر ticket-window وأوقات الدخول

يأتي افتتاح حديقة حيوانات الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، فلا تجعل فرصة حجز تذاكر حديقة حيوانات الرياض تفوتك، حيث داخلها سوف ترى مجموعة من أجمل الحيوانات النادرة، وساعدها في ذلك مساحتها الشاسعة، هذا بجانب المناظر المشبعة للعين، فهي حقًا تجربة فريدة تُشعرك وكأنك في رحلة سريعة إلى أدغال أفريقيا، وإذا كنت من محبي استكشاف الحياة البرية فاجعلها الوجهة الأولى لك، ولم تضع الحديقة قيود وشروط لدخولها، بل سعت لتسهيل الوصول إليها من كافة الزوار.

حديقة حيوانات الرياض

تعد إحدى الوجهات السياحية ذات الشهرة الكبيرة داخل مدينة الرياض، ويأتي لزيارتها السكان المحليون والسائحون بشكل متكرر، حيث إنها تضم ما يقارب 1500 حيوان من أنواع مختلفة بعضها مهدد بالانقراض.

أما عن فعاليات الحديقة التي يمكن القيام بها داخلها بعد حجز تذكرة حديقة الحيوان فهي عديدة وتشمل:

إطعام الزرافة

فعالية الدببة

طعام الفيل

فعالية الأسد

إطعام الكنغر

بيت البومة

إطعام القرود وغيرهم

مواعيد حديقة الحيوانات بالرياض

تفتح الحديقة أبوابها للجمهور من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الخامسة مساءً من يوم السبت إلى الخميس، أما يوم الجمعة، فيتم استقبال الزوار ابتداءً من الواحدة بعد الظهر حتى الرابعة مساءً.

يُعد يوم الأحد يوم راحة ولا يسمح بالزيارة. لزيارة حديقة حيوانات الرياض، يجب حجز التذاكر مسبقًا والتي تمنحك الصلاحية للدخول مرة واحدة فقط، وتفقد صلاحيتها بمجرد انتهاء تاريخ الحجز المحدد.

طريقة حجز تذاكر حديقة حيوانات الرياض

يمكنك الدخول إلى حديقة حيوانات الرياض في اليوم والوقت الذي ترغب به، ولكن يجب عليك أولًا حجز تذكره أولًا قبل الذهاب، ويمكن الحجز عبر الخطوات الآتية: