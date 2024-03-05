“مباراة الكلاسيكو”.. تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد اليوم الثلاثاء 5 مارس

يحظى لقاء الهلال ضد الاتحاد اليوم، الذي يقام ضمن فعاليات دوري أبطال آسيا 2024، بانتظار كبير من قبل الجمهور على مستوى العالم، وهناك اهتمام خاص بمعرفة تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد اليوم الثلاثاء 5 مارس، والتي تبث عبر مختلف الأقمار الصناعية، كالنايل سات وعرب سات وبدر، كما يتطلع المتابعون إلى استكشاف الخيارات الأخرى لمتابعة المباراة، بما في ذلك المنصات الإلكترونية التي تعرض هذه القمة الكروية السعودية.

موعد مباراة الهلال والاتحاد اليوم

ستنطلق بعد ساعات قليلة المواجهة المرتقبة بين فريقي الهلال والاتحاد اليوم الثلاثاء الموافق لـ 5 مارس 2024، ويستضيف اللقاء ميدان المملكة أرينا، ووفقاً لإعلان من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ستبدأ البطولة في الثامنة مساءً بحسب التوقيت المصري، والتاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتأتي هذه المباراة ضمن منافسات الدور الربع نهائي لبطولة دوري أبطال آسيا لعام 2024.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد

تتاح المشاهدة للمباراة الكبيرة المرتقبة عبر مجموعة متنوعة من القنوات الفضائية وفيما يلي أهم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد اليوم الثلاثاء 5 مارس:

Dubai Sports Asia 1 HD، حيث يقوم “بلال علام” بالتعليق على أحداث المباراة.

Alkass Nine HD، يتولى “سمير المعيرفي” مسؤولية التعليق.

SSC1 HD، مع “علي سعيد الكعبي” خلف المايكروفون.

SSC5 HD، يقدم “مدحت شلبي” التعليقات الصوتية.

beIN Sports AFC HD، ينضم “عصام الشوالي” لفريق التعليق.

كذلك، يمكن المتابعة عبر منصات رقمية مثل شاهد وستارز بلاي.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد

تم تحديث تتردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد اليوم، اللقاء المرتقب بين اتحاد جدة والهلال ضمن منافسات كروية هامة ووفقاً لآخر التحديثات على الأقمار الصناعية تتمثل الترددات في التالي:

تردد قناة SSC

القمر الصناعي: بدر

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

معدل التصحيح: 3\4

نظام التشفير: إرديتو 2

تردد قناة beIN Sport

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12765

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

طريقة مشاهدة مباراة الهلال ضد الاتحاد

لمتابعة مباراة الهلال ضد الاتحاد، يمكنكم ضبط أجهزتكم لاستقبال البث من خلال القنوات الناقلة عبر الخطوات التالية: