“مليون مبرووك”.. زيادة جديدة في رواتب المتقاعدين العراق بمناسبة شهر رمضان المبارك 2024.. الحق شوف الزيادة هتوصلك ولا لا؟!

يظل مصرف الرافدين والرشيد ملتزمًا بصرف رواتب المتقاعدين لشهر مارس 2024 بقيمة الزيادة الجديدة التي تمت المصادقة عليها مؤخرًا، وهذا يشمل شريحة واسعة من المواطنين في جميع أنحاء المحافظات العراقية ويتطلع المواطنون إلى استلام رواتبهم بشكل منتظم، مما يعكس الجهود المستمرة لوزارة المالية العراقية في ضمان توفير جميع المستحقات المالية للمواطنين مع ذلك، فقد تم تداول بعض الأنباء حول زيادة جديدة في رواتب المتقاعدين بمناسبة شهر رمضان المبارك، وهذا الأمر يثير فضول الكثيرين.

ما هي حقيقة صرف زيادة جديدة في رواتب المتقاعدين ؟

بعد تداول الأنباء حول إمكانية صرف زيادة جديدة في رواتب المتقاعدين في العراق، قامت وزارة المالية العراقية بالرد بوضوح وشفافية، مؤكدة أنه لا توجد زيادات إضافية في الرواتب حاليًا وأوضحت الوزارة أن آخر زيادة تم تطبيقها في شهر نوفمبر من العام الماضي 2023، حيث بلغت 100 ألف دينار عراقي وهذا التوضيح يأتي لتطمين المواطنين وتوجيههم بالمعلومات الصحيحة، مما يساهم في تفادي الارتباك والاضطرابات المحتملة بين الجمهور .

كيفية الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق ؟

للوصول إلى موقع وزارة المالية العراقية والاستعلام عن الرواتب، يجب اتباع الخطوات التالية: