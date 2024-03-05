الحقي خزني ياست الكل.. انخفاض مفاجئ في أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 2024/3/5 في السوق

ننشر لكم أسعار بورصة الدواجن اليوم، شهدت أسعار الدواجن استقرارًا ملحوظًا وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، ومن المعروف أن هناك عدة عوامل تؤثر على أسعار الدواجن ومنها أسعار الدولار، وحالة العرض والطلب والعوامل السياسية، وتكاليف الإنتاج وغيرها، ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح تفاصيل أسعار الدواجن وفق آخر تحديث.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

شهدت أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024 انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار حيث جاءت أسعار الدواجن اليوم على النحو التالي:

بلغت أسعار الدواجن البيضاء اليوم حوالي 90 جنيه في المزرعة لتصل إلى المستهلك بسعر 100 جنيه للكيلو الواحد.

سجلت أسعار أمهات الدواجن البيضاء حوالي 79 جنيه للكيلو الواحد.

بلغ سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم حوالي 113 جنيه مصري لتصل إلى المستهلك بسعر 118 جنيه.

بلغ سعر الدواجن الساسو اليوم حوالي 100 جنيه للكيلو لتصل إلى المستهلك بسعر 105 جنيه للكيلو الواحد.

أسعار الكتاكيت اليوم

أما عن أسعار الكتاكيت ليوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024 فهي على النحو التالي:

الكتكوت الأبيض شركات يتراوح سعره بين 33 جنيه حتى 39 جنيه.

الكتكوت الأبيض قطعان بلغ سعره 27 جنيه.

الكتكوت البلدي الحر يتراوح سعره بين 6.5 جنيه إلى 7.5 جنيه.

الكتكوت الساسو يتراوح سعره بين 11 جنيه إلى 12 جنيه.

الكتكوت الساسو بيور يتراوح سعره بين 12 جنيه إلى 13 جنيه.

الكتكوت الهجين يتراوح سعره بين 9 جنيه إلى 10 جنيه.

الكتكوت جيل ثاني يتراوح سعره بين 10.5 جنيه إلى 11.5 جنيه.

الكتكوت روز بيري يتراوح سعره بين 12 جنيه إلى 13 جنيه.

أسعار البيض اليوم

أما عن أسعار البيض في البورصة اليوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024 فهي على النحو التالي: