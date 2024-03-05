من البيت.. لينك الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2024 مجانا جميع المحافظات من موقع النيابة العامة للمرور

قامت النيابة العامة بتفعيل خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة بشكل إلكتروني وبدون دفع أي رسوم عن طريق إدخال رقم لوحة المركبة، وجاء ذلك بهدف التسهيل والتيسير على المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، حيث تبذل الحكومة المصرية قصارى جهدها من أجل تطوير وتحسين مستوى الخدمات الحكومية والمنشآت، وكذلك للتماشي مع التحديثات التي يمر بها العالم.

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2024

أصبح الآن من السهل الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة إلكترونياً، حيث أتاح موقع النيابة العامة بمصر العديد من الخدمات الإلكترونية التي يحتاجها المواطنون بشكل مستمر، والتي من ضمنها معرفة قيمة المخالفات المرورية المستحقة، بالإضافة إلى دفعها، كما تم إتاحة تقديم تظلم بشأن المخالفات، وفيما يلي خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية:

الولوج إلى الموقع الرسمي الخاص بالنيابة العامة .

اختيار خانة الاستعلامات.

تدوين أرقام رخصة قيادة المستعلم.

إدخال أرقام لوحة السيارة.

كتابة الرقم القومي الخاص بالمستعلم.

الضغط على أيقونة إجمالي المخالفات.

الانتظار لحين ظهور إجمالي مخالفات المرور الخاصة برقم السيارة.

خطوات تسديد مخالفات المرور عبر رقم السيارة

وفرت النيابة العامة للمرور خدمة دفع المخالفات المرورية برقم السيارة عبر الإنترنت، وذلك في إطار التسهيلات والتيسيرات التي تحرص الحكومة المصرية على تقديمها للمواطنين، ومن خلال اتباع الخطوات التالية ستتمكن من دفع مخالفات المرور بكل سهولة: