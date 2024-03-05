الدعم الاستثنائي: هل زاد 100 جنيه؟ إليك الحقيقة من وزير التموين

صرح الدكتور على مصيلحي وزير التموين أن لن يتم إزالة أي فرد في التموين، مؤكدا أن تلك المنظومة، سوف تستمر وفقا لذات الأسس الاستحقاق التي تعطيها وزارة وهي 50 جنيهاً للفرد حتى أربع أفراد والشخص الخامس 25 جنيها، مضيفا أن خلال افتتاح أحد سلاسل تجارية في الاسمرات أن لا يوجد زيادة في منظومة الدعم، مؤكدا أن زيادة الدعم سوف يكون من جانب مجلس الوزراء وجميع جهات التابعة لوزارة المالية والتموين وإشراف على التموين من أجل ضمان وصول الدعم.

جهود وزير التموين