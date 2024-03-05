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الدعم الاستثنائي: هل زاد 100 جنيه؟ إليك الحقيقة من وزير التموين
صرح الدكتور على مصيلحي وزير التموين أن لن يتم إزالة أي فرد في التموين، مؤكدا أن تلك المنظومة، سوف تستمر وفقا لذات الأسس الاستحقاق التي تعطيها وزارة وهي 50 جنيهاً للفرد حتى أربع أفراد والشخص الخامس 25 جنيها، مضيفا أن خلال افتتاح أحد سلاسل تجارية في الاسمرات أن لا يوجد زيادة في منظومة الدعم، مؤكدا أن زيادة الدعم سوف يكون من جانب مجلس الوزراء وجميع جهات التابعة لوزارة المالية والتموين وإشراف على التموين من أجل ضمان وصول الدعم.
جهود وزير التموين
- أصدر على مصليحي توجيها من أجل تنظيم العمل بالمخابز البلدية، ومنافذ صرف السلع التموينية والأنشطة التجارية، حيث نص قرار توجيه على تأسيس غرفة عمليات مركزية وفرعية في الإدارات التموينية من أجل متابعة الدعم التمويني، ومعرفة هل يوجد شكاوي مقدمه من المواطنين أو لاء.
- أعلن أحمد كمال مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية أن قرار توجيه يتضمن على السماح لمكاينات ATM للصرف الخبز في المخابز البلدية للعمل بدأ من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 5 مساءا مع وجود استثناء لمخابز معينة التي من المقرر أن تعمل لفترات مسائية حتى الساعة تاسعة مساءا.
- كما يحتوي التوجيه الوزاري لتكثيف الرقابة ومتابعة المخابز البلدية والتحقق من استلام كل مخبز حصة الدقيق التمويني من المطاحن مع التأكد من مطابقة الخبز للمواصفات والأوزان والأسعار التي تقررها الوزارة.
- صرح المتحدث الرسمي لوزارة التموين أن يهتم بمتابعة استقرار الدعم التمويني مع وجود رقابة بشكل مكثف من خلال متابعة من جميع جهات الرقابية التابعة المديرية، للتحقق من أسعار السلع وتواجدها في الأسواق وفروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي، أضاف أن الرقابة سوف تكون مستمرة من أجل توفير اسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية بجميع أنواعها في محطات خدمة السيارات.
- أضاف وزير التموين باستمرار عمل معارض أهلا رمضان من أجل تقديم جميع السلع الغذائية بأسعار تنافسية.