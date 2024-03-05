المحلات المستثناة من مواعيد الغلق .. مواعيد فتح وغلق المحلات والمولات التجارية خلال شهر رمضان 2024

كشفت مصادر عن تفاصيل القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بتعديل مواعيد فتح وغلق المحلات خلال شهر رمضان لعام 2024، وفقًا لهذا القرار ستُغلق المولات التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان عند الساعة 2 صباحًا، ومن المقرر أن يكون موعد غلق المحلات وورش الأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا عند الساعة العاشرة مساءً، باستثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذلك الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن، يُشار إلى أن الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود ستظل مفتوحة لتقديم خدماتها، وسيتم الإبقاء على الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن متاحة خلال نفس الفترة.

مواعيد فتح وغلق المحلات خلال شهر رمضان

وفقًا للمصدر، سيتم تعديل مواعيد فتح وغلق المحلات خلال شهر رمضان لعام 2024، سيتم إغلاق المولات التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات في تمام الساعة 2 صباحًا خلال هذا الشهر الفضيل، وتجدر الإشارة إلى أن خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل ستظل متاحة على مدار 24 ساعة للمطاعم والكافيهات، ويُذكر أن وزارة التنمية المحلية تطبق حالياً مواعيد فتح وغلق المحلات الشتوية، حيث يكون غلق المحلات والمولات التجارية الساعة 10 مساءً، وستتم إغلاق جميع المحلات والورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية عند الساعة 6 مساءً، وذلك ضمن إجراءات تطبيق المواعيد الشتوية.

مواعيد غلق المحلات في رمضان