“سجلي بسرعة”.. رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت بالجزائر 2024 وشروط الحصول عليها

تبحث الكثير من ربات البيوت في دولة الجزائر عن كيفية التقديم على منحة المرأة الماكثة في البيت والتي أعلنت الحكومة الجزائرية مؤخرًا عن تدشين رابط التسجيل على المنحة من خلال موقع الوكالة الوطنية للتشغيل حيث رصدت الحكومة تلك المنحة للسيدات الغير عاملات وإعانتهم على تحمل تكاليف وأعباء الحياة، نتعرف من خلال ما يلي على طريقة التسجيل الإلكتروني لطلب المنحة وأهم الشروط.

منحة المرأة الماكثة في البيت

يمكن لجميع السيدات في دولة الجزائر التقديم على منحة المرأة الماكثة في البيت للعام 2024 إلكترونيًا من خلال الدخول على موقع الوكالة الوطنية للتشغيل ومن ثم اتباع الخطوات التالية:

الدخول مباشرة على الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية للتشغيل.

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

تعبئة بيانات تسجيل الدخول على الموقع والتي تتضمن اسم المستخدم وكلمة المرور في الحقول المخصصة لها.

تعبئة البيانات الشخصية المطلوبة من قبل الموقع في الاماكن الصحيحة لها.

رفع الأوراق والمستندات المطلوبة وإرسالها مع الطلب.

يقوم النظام بدراسة الطلب ومن ثم الرد على المستخدمين سواء بالقبول أو الرفض.

شروط الحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

أعلنت الجهة المختصة عن المنحة أن هناك مجموعة من الشروط الهامة والتي يجب توافرها للحصول على المنحة وقد جاءت تلك الشروط على النحو التالي:

على المتقدمة أن تكون حاملة للجنسية الجزائرية بالإضافة إلى وجوب الإقامة الدائمة لها في البلاد

عدم وجود مصدر دخل شهري ثابت لها.

كما يشترط عدم زواج المتقدمة من مواطن يعمل داخل أحد مؤسسات القطاع الحكومي.

تقدم المنحة لفئة النساء المطلقات والأرامل ممن لديهم أطفالًا.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم على منحة المرأة الماكثة في البيت

من الجدير أنه عند تقديم طلب الحصول على المنحة يتعين على المرأة المتقدمة إرفاق مجموعة من الأوراق والمستندات الهامة والتي تم الإعلان عنها على موقع الوكالة الوطنية للتشغيل وهي كالتالي: