“لازم تصريح من الحي” .. شروط وضوابط إقامة موائد الرحمن في شهر رمضان 2024

قامت الوحدات المحلية بتحديد مجموعة من الشروط والضوابط من أجل إقامة موائد الرحمن في رمضان 2024 وجاء ذلك ضمن استعدادات الدولة لاستقبال الشهر الكريم من أجل المحافظة على النظام ومنع أي إشغالات والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين ومنع أي زحام، كما يجب الحصول على التصريح اللازم لها لأنه غير مسموح بإقامة أي موائد دون ترخيص من الحي المختص بالمنطقة.

ضوابط إقامة موائد الرحمن

من أهم ضوابط وإجراءات إقامة موائد الرحمن في شهر رمضان هي قيام صاحب المائدة سواء كان شخص أو جمعية بتقديم طلب إلى الوحدة المحلية التابع لها من أجل إقامة مائدة الرحمن في شهر رمضان، وعدم إقامة مائدة الرحمن أمام منشأة حكومية او في الميادين والشوارع الرئيسية، بالإضافة إلى تنظيم مائدة الرحمن في الملكيات الخاصة لمنع أي تزاحم أو مضايقات، وأيضاً التشديد على إجراءات الوقاية والحماية المدنية وفي حالة إقامة مائدة في دار مناسبات يجب أخذ موافقة الجهة المختصة مثل وزارة الأوقاف.

شروط إقامة مائدة الرحمن في رمضان 2024

لضمان إقامة مائدة الرحمن بطريقة مرتبة وآمنة في شهر رمضان 2024، توجد عدة شروط يجب اتباعها:

يجب على المسؤولين عن إقامة المائدة كتابة تعهد رسمي يؤكد على اختيار مكان بعيد عن الطريق العام، بهدف تجنب إعاقة حركة المرور وضمان سلامة المارة.

يجب أن يتضمن التعهد التعاون الكامل مع هيئة نظافة الحي للحد من تراكم القمامة في المكان، وضمان نظافته بعد انتهاء إفطار الصائمين.

يجب أن يتم الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة لإقامة مائدة الإفطار في الأماكن العامة، أو بجوار دور المناسبات، أو بالقرب من المساجد.

تسهيلات الحكومة لإقامة موائد الرحمن 2024

قامت وزارة التنمية المحلية بتوجيه رؤساء الأحياء والمحافظين بتقديم التسهيلات للمواطنين الذين يرغبون في إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان 2024، يأتي هذا الإجراء بهدف توفير التسهيلات والدعم للمبادرات الخيرية والمؤسسات الخيرية التي تقدم المساعدات الغذائية للأشخاص والمحتاجين في المجتمع.