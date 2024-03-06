من دلوقتي رتب هتتفرج فين موعد مباراة نهائي كأس مصر في السعودية برعاية هيئة الترفيه

موعد مباراة نهائي كأس مصر في السعودية، الكثير من محبي كرة القدم في مصر والوطن العربي يتساءلون عن الموعد المحدد لنهائي كأس مصر المقرر إقامته في السعودية، حيث تم الإعلان سابقًا أن موعد إقامة مباراة نهائي كأس مصر بين النادي الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد بطولات كأس مصر، وبين نادي الزمالك الذي يعتبر هذه البطولة هي المفضلة له باعتباره حصل عليها في آخر عشر مواسم 6 مرات، يوم 13 من مارس، ولكن تم تغيير هذا الموعد من قبل اللجنة المنظمة.

موعد مباراة نهائي كأس مصر في السعودية

كما ذكرت أن موعد إقامة مباراة نهائي الكأس قد تم تغيير موعدها ليصبح يوم 8 من مارس الحالي أي بعد أيام قليلة من الآن، حيث تقام المباراة على ملعب الأول بارك في الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، وسيتم لعب المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما تلعب في التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، أما بالنسبة للجوائز فقد أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية أن الفائز في هذه المباراة بجانب حصوله على الجائزة المحددة للمسابقة إلا أنه سيحصل على جائزة إضافية قدره 500 ألف دولار مقدمة من موسم الرياض.

القنوات الناقلة لأحداث نهائي كأس مصر في السعودية

أكدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس مصر بين المارد الأحمر والزمالك الملكي أنه سيتم نقل مباراة نهائي كأس مصر عبر عدة قنوات، وذلك بسبب أهمية هذا الحدث، بالإضافة إلى أنه هذه أول مرة في تاريخ المسابقة أن تقام خارج مصر، وبالتحديد في السعودية، وجاءت القنوات الناقلة كالتالي: