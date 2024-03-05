“لعشاق المسلسلات والدراما” .. القنوات الناقلة لمسلسل محمد الفاتح 2024 وموعد العرض

مسلسل “محمد الفاتح 2024” يشكل مصدر اهتمام كبير لعشاق المسلسلات، وتكون مواعيد عرضه والقنوات الناقلة له من الأمور الرئيسية التي يبحث عنها الجمهور، يأتي هذا العمل الفني التاريخي الجديد للنجم المرموق “سيركان تشاي أوغلو”، حيث يعيد فيه إلى جمهوره قصة السلطان محمد الفاتح 2024، كما يستعرض المسلسل حياة هذا السلطان العثماني والحروب والصراعات التي واجهها، مع التركيز على فتح إسطنبول.

القنوات الناقلة لمسلسل محمد الفاتح 2024

بالنسبة لمسلسل “محمد الفاتح 2024″، فقد تم عرض أول حلقاته في الثلاثاء الموافق 27 فبراير 2024، ومن المتوقع أن تعرض حلقة جديدة كل أسبوع في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وإسطنبول، والساعة 7:00 مساءً بتوقيت جمهورية مصر، على قناة TRT1، حيث يمكن للمشاهدين الاستمتاع بالأحداث المشوّقة لهذا المسلسل الرائع الذي يروي قصة السلطان محمد الفاتح.

تردد قناة TRT1 التركية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11042.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: عمودي

أبطال مسلسل محمد الفاتح

يُعد مسلسل “محمد الفاتح” من إنتاج تركيا، ويتألق في بطولته النجمان كنان إميرزالي أوغلو وتشيتين تيكندور، إلى جانب مجموعة من الممثلين المميزين مثل غوركان أويغون، بشرى ديفيلي، هازال فيليز، غسماعيل ديميرجي، ايرتان سابان، فوندا ايريغيت، سيديف إيفيتشي، المسلسل يتناول حياة السلطان محمد الفاتح ونجاحه في فتح مدينة إسطنبول التاريخية.

قصة مسلسل محمد الفاتح

مسلسل “محمد الفاتح” يروي قصة حياة السلطان محمد الفاتح منذ طفولته حتى شبابه، مسلطًا الضوء على بدايات حكمه حينما تولى الخلافة في سن الواحدة والعشرون، يتناول المسلسل الإنجازات الكبيرة التي قام بها محمد الفاتح، وخاصة فتحه لمدينة القسطنطينية والفتوحات الأخرى التي قام بها على الساحة الدولية، كما يتم تسليط الضوء على الفتوحات التي قادها محمد الفاتح والصراعات التي واجهها أثناء حكمه، بالإضافة إلى محاولات اغتياله التي تكررت عدة مرات، يتم تقديم القصة بشكل مشوق، مظهرًا جوانب مختلفة من حياة هذا الزعيم العظيم وتأثيراته على العالم من حوله، وفي ختام القصة، يتم التركيز على اللحظة الحاسمة في حياة محمد الفاتح وهي لحظة اغتياله على يد الطبيبة المعالجة، عندما بلغ من العمر ثلاثة وخمسين عامًا.