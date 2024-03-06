“بالتقسيط على 7 سنوات” .. الإسكان تُعلن عن طرح شقق متشطبة بمساحة 93 مترًا .. تفاصيل عن الشروط والأماكن

تستمر الوزارة في تقديم الفرص المناسبة للمواطنين، حيث أعلنت وزارة الإسكان عبر هيئة المجتمعات العمرانية، عن توفير كراسات شروط الطرح التكميلي للشقق في مشروع الإسكان المتميز بمدينة العبور الجديدة، يأتي هذا الإعلان في إطار سعي الحكومة المتواصل لتوفير فرص سكن مناسبة للمواطنين، حيث تُعتبر الشقق المتاحة في الطرح التكميلي فرصة إضافية لتحقيق حلم السكن الملائم.

تفاصيل كراسة شروط الطرح التكميلي بمشروع الإسكان المتميز بالعبور

تأتي في هذا السياق، وبالتزامن مع ذلك مبادرة من الوزارة لطرح 839 وحدة سكنية بمساحات متنوعة تتراوح بين 57 مترًا مربعًا و93 مترًا مربعًا في مدينتي العبور وأسيوط الجديدة، يستهدف هذا الطرح الفئة التي لم تتسنى لها الفرصة في الطرح الأصلي، ويتم اختيار المستفيدين من خلال قرعة علنية يدوية بواسطة بنك التعمير والإسكان، كما يتمتع المتقدمون لهذا البرنامج بفرصة الحصول على شقق جاهزة للتسليم الفوري، حيث تتنوع المساحات بين 63 و93 مترًا مربعًا، مع توفير جميع وسائل الراحة للمستفيدين.

شروط التقديم على شقق الإسكان المتميز بالعبور

حددت الوزارة شروط التقديم على شقق الإسكان المتميز، وتتمثل هذه الشروط في النقاط التالية: