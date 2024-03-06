“بالتقسيط على 7 سنوات” .. الإسكان تُعلن عن طرح شقق متشطبة بمساحة 93 مترًا .. تفاصيل عن الشروط والأماكن
مشروع الإسكان المتميز بالعبور
تستمر الوزارة في تقديم الفرص المناسبة للمواطنين، حيث أعلنت وزارة الإسكان عبر هيئة المجتمعات العمرانية، عن توفير كراسات شروط الطرح التكميلي للشقق في مشروع الإسكان المتميز بمدينة العبور الجديدة، يأتي هذا الإعلان في إطار سعي الحكومة المتواصل لتوفير فرص سكن مناسبة للمواطنين، حيث تُعتبر الشقق المتاحة في الطرح التكميلي فرصة إضافية لتحقيق حلم السكن الملائم.
تفاصيل كراسة شروط الطرح التكميلي بمشروع الإسكان المتميز بالعبور
تأتي في هذا السياق، وبالتزامن مع ذلك مبادرة من الوزارة لطرح 839 وحدة سكنية بمساحات متنوعة تتراوح بين 57 مترًا مربعًا و93 مترًا مربعًا في مدينتي العبور وأسيوط الجديدة، يستهدف هذا الطرح الفئة التي لم تتسنى لها الفرصة في الطرح الأصلي، ويتم اختيار المستفيدين من خلال قرعة علنية يدوية بواسطة بنك التعمير والإسكان، كما يتمتع المتقدمون لهذا البرنامج بفرصة الحصول على شقق جاهزة للتسليم الفوري، حيث تتنوع المساحات بين 63 و93 مترًا مربعًا، مع توفير جميع وسائل الراحة للمستفيدين.
شروط التقديم على شقق الإسكان المتميز بالعبور
حددت الوزارة شروط التقديم على شقق الإسكان المتميز، وتتمثل هذه الشروط في النقاط التالية:
- الجنسية المصرية: يجب أن يكون المتقدم للحجز من حملة الجنسية المصرية.
- العمر المناسب: يتعين على المتقدم أن يكون في سن لا تقل عن 21 عامًا في تاريخ إعلان الطرح.
- الأهلية للتصرف والتعاقد: يجب على المتقدم أن يكون له الأهلية القانونية للتصرف والتعاقد، مما يعني أنه يجب أن يكون قادرًا على القيام بالتعاقد وإتمام الإجراءات الضرورية.
- حجز شقة واحدة فقط: يتم تحديد أنه لا يحق للأسرة الواحدة التقدم لحجز أكثر من شقة، حيث يكون الحجز مقتصرًا على وحدة سكنية واحدة لكل أسرة.
- الاستخدام السكني: توضح الشروط أن الشقق مخصصة للاستخدام السكني فقط، مما يعكس التركيز على ضرورة استخدام الوحدات السكنية لأغراض السكن بشكل أساسي.