اعرف عشان تشوف هتتفرج فين..القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك 2024 في كأس مصر//رونالدو ف الاستوديو

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك، الكثير من جماهير الكرة المصرية بشكل خاص، والجماهير العربية بشكل عام ينتظرون لقاء القمة القادمة بين الأهلي صاحب الشعبية الجارفة في أنحاء الوطن العربي، وكذلك الزمالك الملكي، لذلك يهتم الكثير من هؤلاء الجماهير بمعرفة القنوات التي ستقوم بنقل أحداث نهائي كأس مصر المقرر إقامته في المملكة العربية السعودية، التي تعتبر المرة الأولى التي تقام فيها البطولة خارج مصر، تابع معي لمعرفة القنوات الناقلة والكثير من التفاصيل الأخرى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

من المقرر إقامة نهائي بطولة كأس مصر بين الأهلي والزمالك في المملكة العربية السعودية، حيث يستضيف ملعب الأول بارك في مدينة الرياض هذا الحديث المنتظر من جميع الجماهير بشغف كبير، وتقام هذه المباراة ضمن أحداث موسم الرياض السعودي، وتنطلق صافرة المباراة في تمام 8:00 بتوقيت القاهرة، وسيتم نقل المباراة عبر العديد من القنوات، مثل:

قناة أون تايم سبورت المصرية.

قنوات SSC السعودية.

قناة mbc مصر.

قيمة جوائز مباراة نهائي كأس مصر في السعودية

تم الاتفاق بين الاتحادين المصري والسعودي على تنظيم نهائي الكأس في المملكة العربية السعودية في المقابل يحصل الاتحاد المصري على مبلغ مالي نظيرة هذا اللقاء قيمته 2 مليون دولار، بينما يحصل الفائز من اللقاء على مبلغ مالي قيمته 500 ألف دولار كما جاء على لسان السيد مديرة التنفيذ في اتحاد الكرة المصرية وليد العطار، بينما أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن جائزة مالية كبيرة قيمتها 30 ألف دولار لصاحب التوقع الصحيح لنتيجة المباراة.