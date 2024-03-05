اقتصاد
الاخضر نزل الارض.. بكام سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 والبنوك
ننشر لكم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 2024/3/5 حيث شهدت أسعار الدولار في الفترة الأخيرة انخفاضًا كبيرًا، في الوقت نفسه تسود الأسواق السوداء حالة من الارتباك بسبب الهبوط المتتالي في أسعار الدولار، وسوف نوضح تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم
يبحث الكثيرون عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم، كان الدولار قد قارب 70 جنيه في السوق السوداء قبل إعلان الحكومة المصرية عن أكبر صفقة في تاريخها وهي صفقة تطوير رأس الحكمة حيث ساهمت تلك الصفقة في انخفاض سعر الدولار لأدنى مستوياته ليصل سعره 45.60 بسبب السيولة المالية التي توفرت في الدولة.
أسعار الدولار اليوم في البنوك المختلفة
أما عن أسعار الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024 فهي على النحو التالي:
- استقر سعر الدولار في بنك مصر ليسجل 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.
- استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري ليسجل 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.
- استقر سعر الدولار في بنك قناة السويس ليسجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
- كذلك استقر سعر الدولار في المصرف المتحد ليسجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
- أيضًا استقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
- استقر سعر الدولار في البنك المصري الخليجي ليسجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
- استقر سعر الدولار أيضًا في بنك CIB ليسجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
- استقر سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB ليسجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
- كذلك استقر سعر الدولار في بنك HSBC ليسجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
- استقر أيضًا سعر الدولار في بنك الإسكندرية ليسجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
- سجل سعر الدولار اليوم في بنك بلوم 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.