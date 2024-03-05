الاخضر نزل الارض.. بكام سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 والبنوك

ننشر لكم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 2024/3/5 حيث شهدت أسعار الدولار في الفترة الأخيرة انخفاضًا كبيرًا، في الوقت نفسه تسود الأسواق السوداء حالة من الارتباك بسبب الهبوط المتتالي في أسعار الدولار، وسوف نوضح تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم

يبحث الكثيرون عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم، كان الدولار قد قارب 70 جنيه في السوق السوداء قبل إعلان الحكومة المصرية عن أكبر صفقة في تاريخها وهي صفقة تطوير رأس الحكمة حيث ساهمت تلك الصفقة في انخفاض سعر الدولار لأدنى مستوياته ليصل سعره 45.60 بسبب السيولة المالية التي توفرت في الدولة.

أسعار الدولار اليوم في البنوك المختلفة

أما عن أسعار الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024 فهي على النحو التالي: