تليفزيونك وشاشتك وريموتك وكمان تردد قناة cbc واتفرج على أحلى مسلسلات في رمضان

تردد قناة cbc يقوم المواطنين بالبحث والتحري عن تردد قناة CBC، حيث يعتبر هذا التردد الخاص بالقناة واحد من ضمن اهم الترددات التي يكثر البحث عنها، وذلك لما تقدمه القناة من برامج شيقة ومسلسلات درامية متنوعة، كما أن هذه القناة تعرف بأنها تعمل على عرض كمية كبيرة من المسلسلات والبرامج الممتعة الخاصة برمضان المبارك، وسوف نستعرض في هذا المقال جميع المعلومات المتعلقة بالقناة وترددها.

تردد قناة CBC

من المعروف أن هذه القناة تذيع مجموعة كبيرة من المسلسلات المتعلقة بشهر رمضان في كل عام، كما تعمل على تقديم محتواها بشكل مجاني، بدون اكواد أو دفع اشتراك، بالإضافة إلى ذلك تعمل القناة على عرض أعمالها بجودة ودقة عالية، وقد كان انطلاق بث القناة الأول في رمضان المبارك في عام 2011، وتردد القناة جاء على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة هو: 11785

معدل الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

لضبط قناة CBC على جهاز الاستقبال، اتبع التالي:

فتح الجهاز باستخدام جهاز الريموت (التحكم عن بعد).

اختيار أيقونة الإعدادات.

النقر على التثبيت اليدوي.

تحديد القمر الصناعي.

كتابة معلومات التردد.

الضغط على علامة البحث.

النقر على علامة احفظ.

مميزات قناة CBC دراما الجديد

تعتبر قناة cbc واحدة من ضمن شبكة قنوات cbc، والتي تعمل على تقديم مجموعة متنوعة من البرامج المختلفة، وبسبب رصيد القناة المالي الضخم، يسمح للقناة بالحصول على كثير من العروض من المسلسلات الجديدة، ومن اهم مميزات القناة التالي: