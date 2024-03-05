” للجميع مجانًا” طريقة شحن شدات ببجي موبايل بالأيدي من الموقع الرسمي

تعد لعبة ببجي من أشهر الألعاب على مستوى العالم ولها قاعدة جماهيرية كبيرة نظرًا لما تقدمه من تجربة لعب لا مثيل لها، ونظرًا لميزانية اللعبة العالية ورغبة العديد من الأفراد في تقوية حساباتهم بالأدوات والأزياء المختلفة، فإن البحث قد ارتفع عن طريقة شحن شدات ببجي موبايل بالأيدي وهذا ما سوف نوضحه بالتفصيل في السطور القادمة.

طريقة شحن شدات ببجي موبايل بالأيدي

يمكن بكل سهولة الحصول على شدات ببجي موبايل بالأيدي ID عن طريق اتباع الخطوات التي سنوضحها في النقاط التالية:

الانتقال إلى موقع PUBG MOBILE – Midas buy عبر هذا الرابط.

سجل دخول إلى الحساب الخاص بك.

أضف الـ ID الخاص بك أو البريد الإلكتروني.

حدد طريقة الدفع المناسبة.

انتظر لثواني حتى يظهر على الموقع رسالة تضم رمز التفعيل للشدات والبطاقات المطلوبة.

قم بالرجوع إلى الموقع الرسمي لتُدخل رمز التفعيل.

أضف رمز البطاقة.

أدخل الحروف والأرقام المحددة للتحقق من هويتك.

سيتم على الفور إضافة المكافآت والشدات إلى حسابك.

خطوات شحن شدات ببجي مجانًا

يوجد عدة طرق مجانية يمكن من خلالها شحن شدات ببجي مجانا، ومن أبرز وأكثر هذه الطرق فاعلية ما يلي: