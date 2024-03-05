“متاح الآن” .. رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي جهودها لدعم فئة ذوي الهمم من خلال إطلاق حملة “هنوصلك”، بهدف إصدار مليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء الجمهورية، تتنوع الجهود وتستهدف تسهيل عملية استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لهذه الفئة، وتنظم الحملة حملات مكثفة في مختلف المحافظات بهدف تحقيق تغطية واسعة وتوفير الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة وعائلاتهم.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، يُمكن اتباع الخطوات التالية عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي:

زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي.

اختيار أيقونة “بطاقة الخدمات المتكاملة”.

إدخال البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية القومية.

الضغط على كلمة “بحث”.

ستظهر نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة.

اختيار أيقونة الحجز إذا كان هناك حاجة للكشف الطبي.

التوجه إلى مكتب التأهيل المختص أو المجلس الطبي المتخصص للاستفسار حول كارت الخدمات المتكاملة.

هذه الخطوات تسهل على الأفراد الوصول إلى معلوماتهم والحصول على الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأفراد ذوي الإعاقة.

مزايا كارت الخدمات المتكاملة للأشخاص من ذوي الإعاقة

يُعزز كارت الخدمات المتكاملة الحياة اليومية والاجتماعية للأفراد ذوي الإعاقة، ويسهم في توفير بيئة حياتية أفضل لهم، ومن أهم المزايا التي يقدمها التالي: