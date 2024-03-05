من هنا.. الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية والشروط الواجب توافرها للحصول على الرعاية الاجتماعية بالعراق

إن وزارة العمل الموجودة بالعراق عملت على توفير إمكانية الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، وصرحت أنه يمكن لأي شخص أن يستعلم بصورة إلكترونية عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة العمل العراقية، جدير بالذكر أنه يوجد بعض الشروط الواجب مراعاتها للتمكن من الحصول على الرعاية الاجتماعية، كما أن الهدف من توفير تلك الإعانة وتوفير غيرها من الفرص والمنح لتقديم حياة كريمة لكافة الأشخاص في الدولة.

الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

هي أفضل طريقة للتمكن من الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بصورة إلكترونية:

يجب زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة العمل العراقية.

قيام الشخص المستخدم بعملية تسجيل الدخول وكتابة كافة البيانات والمعلومات المطلوبة في أماكانها المخصصة لذلك وبصورة صحيحة.

بعد ذلك سينتقل إلى صفحة أخرة بصورة تلقائية.

بعدها يجب الضغط على الخانة المكتوب بها الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية.

بعد ذلك يجب كتابة كافة البيانات الخاصة ب المستفيد.

الضغط على الخانة المكتوب بها بحث وبعدها تماما سوف تظهر جميع كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق.

الشروط الواجب توافرها للحصول على الرعاية الاجتماعية بالعراق

يوجد العديد من الشروط الواجب توافرها للحصول على الرعاية الاجتماعية، تلك الشروط وهي:

يجب على الشخص المتقدم للاستفادة من الرعاية الاجتماعية أن يكون حامل للجنسية العراقية.

يجب أن يكون ذلك الشخص يقيم في دولة العراق بصورة مستمرة.

يجب أن يصل عدد أفراد أسرته إلى أربعة أفراد.

وأخيرا فإنة يجب إدراج جميع المستندات المطلوبه للحصول على الرعاية الاجتماعية.

في السطور السابقة لقد تحدثنا عن أفضل طريقة لالاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها للحصول على تلك الرعاية.