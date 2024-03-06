“ميدو ضرب لولو” .. تردد قناة وناسة للأطفال Wanasah TV 2024 .. لمشاهدة أحلي أغاني الأطفال

تعتبر قناة وناسة مصدرًا تعليميًا مميزًا للأطفال، حيث تقدم مجموعة واسعة من البرامج التي تعزز المهارات الذهنية والإبداعية للصغار، حيث تشمل برامج القناة مجموعة من الأفلام الكرتونية التعليمية، والأناشيد الهادفة، وذلك بهدف تقديم محتوى يساهم في تطوير الأطفال وتعزيز قيم هامة بطريقة مشوقة وجذابة، ومن خلال هذه البرامج يمكن للأطفال الاستفادة من تجارب تعلم إيجابية وتنمية مهاراتهم بطريقة مسلية وملهمة.

تردد قناة وناسة على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 5/6.

الجودة: SD.

تردد قناة وناسة على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 3/4.

الجودة: hd.

تردد قناة وناسة بيبي

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11393.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الاستقطاب: رأسي.

خطوات ضبط تردد قناة وناسة

أولاً انتقل إلى قائمة الإعدادات على جهاز الاستقبال الخاص بك.

يمكن الوصول إلى هذه القائمة عن طريق الريموت كنترول الخاص بالجهاز.

ابحث عن خيار “البحث عن القنوات”.

اختر القمر الصناعي المستخدم لاستقبال إشارة النايل سات.

أدخل التردد الجديد الخاص بقناة وناسة.

اختر خيار “بدء البحث”.

انتظر حتى يكتمل الجهاز البحث عن القنوات على التردد الجديد.

سيقوم جهاز الاستقبال بالعثور على قناة وناسة وضبطها تلقائيًا.

يمكنك الآن الاستمتاع بمشاهدة قناة وناسة على جهاز الاستقبال الخاص بك.

أغاني قناة وناسة

تقدم قناة وناسة مجموعة مميزة من الأغاني الرائعة الموجهة للأطفال، مثل “يا ماما في عو”، “لولو الشطورة”، “يا لولو في نونو”، “يا شرطة حرامي”، “لولو صارت شرطية”، “جراثيم”، “ميدو ضرب لولو”، “اناسة وناسة”، و”أنا عايزة ماما”،يركز تقديم هذه الأغاني على إضفاء جو من المرح والتسلية على الأطفال، وتحفيزهم على المشاركة في الأنشطة التعليمية بطريقة مبتكرة ومسلية، وبفضل هذا النهج الإبداعي تعتبر قناة وناسة وجهة مثالية للعائلات التي تبحث عن ترفيه آمن ومفيد لأطفالها.