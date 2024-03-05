بلح مدود: احذر بعض من الأنواع التي تباع بالأسواق! إليك كيفية التمييز بين الأصلي والمغشوش

بات البلح من الفواكه الأساسية التي يتناولها الناس خلال شهر رمضان المبارك، حيث يعتبر مصدراً غنيا بالفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم خلال فترة الصيام، ولكن قبل أن تتوجه لشراء هذه الفاكهة اللذيذة، ينبغي أن تنتبه إلى بعض النصائح المهمة التي قد تساعدك في اختيار البلح المناسب الذي يلبي احتياجاتك الغذائية والصحية.

أنواع وفوائد البلح

تتميز بلحة رمضان بتنوعها الكبير من حيث الأصناف والأنواع، إلا أن بعض الأنواع تبرز بفوائدها الغذائية وجودتها العالية، مما يجعلها الاختيار الأمثل لهذا الشهر الفضيل.

من بين أفضل أنواع البلح التي يمكن أن تقوم باختيارها، البلح الناشف السكوتي، وملكابي، وبرتمودة، وجنديلة، حيث تتميز هذه الأصناف بمذاقها الشهي وقيمتها الغذائية العالية التي تساهم في تعزيز صحة ومناعة الإنسان.

التنويه عن أنواع معينة للبلح

رغم تنوع الأصناف المتوفرة في الأسواق المصرية، إلا أنه يجب الانتباه إلى بعض الأنواع التي يتم استهلاكها خلال شهر رمضان ومن بينها البلح الشامي يتميز بأن لونه أبيض قليلا.

كما يجب أن نلاحظ أن بلح مدينة أسوان غالباً ما يكون أغمق وأكثر جفافًا من البلح المنتج في المناطق الأخرى مثل الأقصر وقنا والذي يكون ناشفا ولكن اللون يكون أبيض.

الحذر من البلح الغير مناسب

تتواجد بعض العلامات التي قد تشير إلى عدم جودة البلح أو عدم ملائمته للاستهلاك، ومن بين تلك العلامات التي تبين عدم صلاحية البلح للاستهلاك هي أن تكون مريشة أو مقشرة، وتلك التي تحتوي على الأتربة أو على الرمال.

إذ يمكن أن تكون وجود تلك العناصر إشارة إلى أن البلح قد تعرض للتلف أو الإهمال، لذا، ينبغي فحص البلح جيدا قبل الشراء، وفتح قلب البلحة للتأكد من نوعيته وجودته.

باختيار البلح المناسب والجيد، يمكنك الاستمتاع بفوائده الصحية خلال شهر رمضان، وضمان تناول فواكه ذات جودة عالية تساهم في تعزيز صحتك ونشاطك خلال الصيام، تذكر أن الاهتمام بمعرفة كافة بتفاصيل البلح الجيد قبل الشراء يمكن أن يحد من احتمالية الحصول على بلح غير مناسب ويضمن لك تجربة أفضل وأكثر استمتاعا في شهر الطاعة والبركة.