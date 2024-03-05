استمتع بأفضل المسلسلات العربية والهندية والتركية على ميكس بالعربي! ثبت ترددها الجديد 2024

تعتبر قناة ميكس بالعربي من أكثر القنوات الفضائية المميزة التي تقدم أحدث مسلسلات الحصرية والعربية والتركية بدون فواصل تشعرك بالملل أثناء المشاهدة، إضافة إلى إنها تهتم بتقديم محتوى بجودة عالية دون وجود أي تشويش، أيضا تتيح أفلام في السهرة تلائم جميع العائلات، حققت في فترة قصيرة نسبة مشاهدة عالية، لذلك يكون عليها إقبال من قبل الكثير من الأفراد، مما دفع البعض إلى البحث عن ترددها، لذلك سنقدم لكم تردد قناة ميكس بالعربي الجديدة 2024 علي النايل سات مع كيفية تثبيتها بخطوات بسيطة.

تردد قناة ميكس بالعربي الجديدة 2024 علي النايل سات

العديد يبحث عن تردد Mix بالعربي، نظرا فيما تقدمه من محتوى جديد، تهتم بتقديم كل ماهو جديد من مسلسلات مصرية وسورية وتركية وأفلام متنوعة من أكشن كوميدي ودرامي، تعد من أفضل القنوات التي استطاعت الحفاظ على مستواها طوال تلك السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى شرائها لأفضل مسلسلات رمضان 2024، حيث تهتم بشراء أفضل المسلسلات الحصرية التي تلائم جميع الأذواق العامة، للتعرف على ترددها، تابع فيما يلي:

تردد قناة ميكس بالعربي على نايل سات:

التردد:11938.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: رأسي.

المسلسلات التي تقدمها قناة ميكس بالعربي

تقدم مسلسل عودة مهند.

مسلسل فضيلة وبناتها.

مسلسل البدر.

مسلسل حب للإيجار.

مسلسل البحر الأسود.

مسلسل هندي السلطانة راضية.

مسلسل هندي جودا اكبر.

مسلسل عربي ريا وسكينة.

مسلسل انحراف.

مسلسل الطاووس.

مسلسل التركي حب اعمي.

مسلسل تركي ارطغول.

طريقة تنزيل قناة ميكس بالعربي