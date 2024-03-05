تابع كل الأفلام المصرية والعربية بجودة عالية على تردد قنوات روتانا الجديد 2024!

يبحث العديد من الأشخاص عن أحدث القنوات التي تهتم بتقديم كل ماهو جديد، لذلك لا تجد أفضل من قنوات روتانا الجديدة، نظرا لكونها تسعى إلى تقديم كل ماهو جديد، ليست مقتصرة على تقديمها محتوى عربي فقط، بلا تقدم أفضل الأفلام الأجنبية بجميع أنواعها من أكشن ودراما وكوميدي، إضافة إلى أنها تحرص على تقديم محتوى بجودة عالية وصورة بدون تشويش أو انقطاع، مما دفع العديد إلى البحث عن ترددها على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم وفرنا لكم تردد قنوات روتانا الجديد 2024 لمتابعة كل الأفلام المصرية والعربية بجودة عالية بدون تشويش.

تردد قنوات روتانا الجديد 2024 لمتابعة كل الأفلام المصرية والعربية بجودة عالية

يبحث الكثير من المواطنين عن قناة تقدم كل ما هو جديد وشيق مع توفير صورة جيدة وبجودة عالية، لذلك لا تجدي أفضل من قنوات روتانا الجديدة، تتيح أفضل أفلام الحصرية والمميزة بدون فواصل كثيرة أو إعلانات مزعجة، للتعرف على تردد قنوات روتانا، تابع فيما يلي:

قناة روتانا سينما:

التردد: 11296.

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

قناة روتانا خليجية:

التردد: 11295.

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

قناة روتانا دراما:

التردد: 11297.

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

قناة روتانا موسيقى:

التردد:11298.

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

قناة روتانا كلاسيك:

التردد: 11299.

استقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قنوات على العرب سات

قناة روتانا سينما:

التردد: 11843.

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

قناة روتانا دراما:

التردد: 11845.

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

قناة روتانا موسيقي:

التردد: 11846.

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

قناة روتانا كلاسيك:

التردد: 11847.

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ:¾.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

قناة روتانا خليجيه: