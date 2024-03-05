قناة ست البيت: كل أسرار الطهي في بيتك.. ثبتها الآن وفرح المدام ! ترددها الجديد على نايل سات 2024

ترغب العديد من ربات المنزل عن تقديم أفضل الوصفات التي يمكن تقديمها إلى عائلتها، مما تلجأ إلى البحث قناة تقدم جميع ما تحتاج إليه، لذلك تعتبر قناة ست البيت هي الاختيار الأمثل، حيث تقدم برامج طهي متنوعة بواسطة أفضل الطباخين ذات خبرة وكفاءة عالية، إذا كنت ليست لديك خبرة في أمور الطهي، ست البيت سوف تساعدك كثيرا من خلال تقديمها لبرامج سنة أولى طبخ، إضافة إلى أنها تتيح وصفات غربية وعربية وعالمية وجميع ما ترغب به أي سيدة المنزل، اليوم سنقدم لكم تردد قناة ست البيت الجديد 2024 لمتابعة برامج الطهي العالمية على النايل سات بجودة عالية وكيفية تثبيتها.

تردد قناة ست البيت الجديد 2024 لمتابعة برامج الطهي العالمية على النايل سات بجودة عالية

تهتم قناة ست البيت إلى عرض أفضل البرامج العالمية والجديدة، حيث تهتم بتغطية جوانب منوعة من فنون الطهي بدأ من الأطباق التقليدية إلى الطعام العالمي، كل ذلك جعلها من القنوات التي عليها نسبة مشاهدة عالية، لذلك لديها قاعدة جماهير كبيرة، إذا كنت ترغب في تنزيلها، تابع فيما يلي للتعرف على ترددها:

التردد: 12562.

الاستقطاب: V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

مميزات قناة ست البيت

تهتم بتقديم محتوى مبتكر وحديث مع عرض أفضل الوصفات من خلال التصوير الاحترافي يجذب المشاهد.

تسعى إلى إتاحة برامج تنافسية متنوعة من أجل تشجيع المشتركين على إعداد وصفات شهية ومتنوعة، مما يعطي جو من المرح والتشويق.

كيفية تنزيل تردد قناة ست البيت