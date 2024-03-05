وداعاً للكيك التقليدي: جربي كيكة الرواني هشة مثل القطن!

تعتبر كيكة الرواني من أكثر أنواع الكيك السهلة في تحضيرها، بالرغم من وجود العديد من الطرق لإعداد الكيك بمختلف أنواعه، لكن تعتبر هذه الطريقة من أكثر الوصفات التي تتميز بطعمها الرائع والمختلف، لذلك يكون عليها إقبال من قبل الكثير من الأفراد خاصة الأطفال، نظرا لمذاقها الطيب، لا أحد تذوقها إلا أصبحت الحلوى المفضلة لديه، يمكن أن يتناولها مرضي الكولون العصبي، لأنها تكون خفيفة على المعدة كثيرا، تتكون من دقيق أبيض، دقيق سميد أو كما يطلق عليه دقيق بسوبسة مع وضع الشربات البارد على الكيك وهي ساخنة، اليوم سنقدم لكم طريقة كيكة الرواني أو كيكة السميد احلي من البسبوسة وأخف من الكيك بي 2 بيضة فقط وهشه مثل القطن بخطوات بسيطة.

طريقة كيكة الرواني

تعتبر كيكة سميد من أكثر أنواع الكيك الشهية التي تتميز بطعمها الشهي والرائع، يمكن تقديمها في وجبة الإفطار أو العشاء بجانبها كوب من مشروبك المفضل سواء حليب أو قهوة باردة، يمكنها إنقاذك، إذا جاء إليك ضيوف بشكل مفاجىء، لأنها لا تتطلب وقت كبير لتحضيرها، يمكنها تنفيذها خلال نصف ساعة، سنقدم لكم اليوم طريقة تحضيرها من خلال الخطوات التالية:

المكونات:

كوب دقيق أبيض.

كوب سميد.

½ كوب زيت نباتي.

علبتين من زبادي الصغيرة.

كوب سكر أبيض.

بيضتين.

ملعقة من البيكنج بودر.

باكيت فانيليا.

ملعقة من الخل الأبيض.

ملعقة من بشر البرتقال.

¼ كوب من جوز الهند اختياري.

مقادير الشربات:

كوب ونصف من الماء.

½ ليمونة معصورة.

كوب سكر أبيض.

طريقة التحضير: