كفتة الأرز بالصلصة: أسهل من السهولة وأطيب طعم! طريقة مضمونة بدون ما تفك

كفتة الأرز أو كما يطلق عليها كفتة بالصلصة من الأكلات التي يفضلها العديد، خاصة ربات المنزل، نظرا لمذاقها الخاص وطعمها التي لا أحد يختلف عليه، تلائم تقديمها في المناسبات خاصة في حفلات الزفاف أو التجمعات العائلية، لأن يمكنك من خلال ½ كيلو لحمة، تحصلين على كمية وفيرة منها، يوجد الكثير من طرق لإعدادها، لكل ربة المنزل ولها طريقة لتحضيرها، لكن الأغلب يقوم بإعدادها من خلال وضع كمية من الأرز مع اللحم، ثم يتم خلطهم معا، يتم إضافة هذا الخليط بعد تشكيله إلى صلصة الطماطم، تقدم بجانبها طبق من الأرز المفلفل والسلطة الخضراء، اليوم سنقدم لكم طريقة كفتة الأرز بالصلصة على أصولها بمقادير مظبوطة بدون ما تفك موفرة واقتصادية جدا والطعم ولا أروع.

طريقة كفتة الأرز بالصلصة على أصولها بمقادير مظبوطة بدون ما تفك

كفتة الأرز هي الوصفة التي يعشقها العديد، تتميز بسهولة تحضيرها بكل سهولة في المنزل، مكوناتها بسيطة للغاية، سوف تجدي أغلبها في المنزل، يلائم تقديمها إلى عائلتك أول يوم في شهر رمضان المبارك، رائحتها تجعلك تشعر بالجوع الشديد، أغلب أجمع على طعمها الشهي ونكهتها المميزة، إذا كنتِ ترغبين في التعرف على الطريقة التقليدية لكفته الصلصة، تابعي فيما يلي:

المكونات:

½ كيلو من اللحم المفروم.

¼ كيلو أرز مصري.

ثمرتين من البصل المفروم.

أربع فصوص من الثوم المفروم.

ثمرة من فلفل الأخضر الرومي أو الحار.

¼ كوب من الكزبرة الخضراء المهروسة.

ثلاث ملاعق من الشبت المهروس.

ملعقة من الملح.

½ ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة من بهارات اللحم.

½ ملعقة من ورق لورا أو حبهان المفروم.

ملعقة من النعناع ناشف.

¼ ملعقة من بيكربونات الصوديوم.

ملعقة من الزبدة أو السمن البلدي.

بصلة مهروسة.

فصين من الثوم المهروس.

½ كيلو من عصير الطماطم.

فلفل أسود.

ملح.

½ لتر من الماء المغلي.

طريقة تحضير: