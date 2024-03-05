أسرار المبكبكة الليبية الأصلية في حلة واحدة! طعم لا يقاوم

يشتهر المطبخ الليبي بتقديمه إلى ألذ الوصفات التي تتميز بطعمها الشهي، تعتبر المبكبكة من أكثر الأكلات التي تعرف في ليبيا، نظرا لطعمها الرائع والمميز، انتشرت مؤخرا في السنوات الأخيرة، مما دفع العديد من ربات المنزل إلى البحث عن طريقة تحضيرها، حيث تتميز بطريقة إعدادها السهلة في وقت قصير ومكوناتها أغلبها في المنزل، بالإضافة إلى أنها وجبة غذائية متكاملة من العناصر الغذائية، تتضمن على بروتين ونشويات وكالسيوم، لذلك أغلب الأمهات يحبون تحضيرها إلى أطفالهم، اليوم سنقدم لكم طريقة عمل المبكبكة باللحم الليبية على أصولها في الحلة الواحدة بخطوات بسيطة والطعم ولا أروع.

طريقة عمل المبكبكة باللحم الليبية على أصولها في الحلة الواحدة

المبكبكة من الأطباق الرئيسية في ليبيا، لا تجد بيت هناك إلا يعشق تلك الوصفة، طعمها يأخذك إلى عالم آخر من الخيال، خاصة إذا كنت من عشاق الاكل الحار، تتميز بطعمها السبايسي، لأن يضاف إليها ثمرة من فلفل الحار، طريقة تحضيرها لا تتطلب مجهود ولا وقت كبير، يمكنك تنفيذها خلال نصف ساعة، يمكنك إعدادها اول يوم إفطار في شهر رمضان الكريم، أو إلى عائلتك كنوع من التجديد في المائدة، للتعرف على طريقة تحضيرها، تابع فيما يلي:

المكونات:

½ كيلو من اللحم الضاني.

خمس أكواب ماء.

½ كيلو من المكرونة.

2 ملعقة من صلصة الطماطم.

ملعقة من زبدة.

ملعقتين من زيت.

لتر عصير الطماطم.

أربع من فصوص الثوم المهروس.

½ ملعقة من بهارات اللحم.

نصف ملعقة من جوزة الطيب.

نصف ملعقة من جنزبيل.

نصف ملعقة من فلفل أسود.

نصف ملعقة من الكمون.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة من كاري أو كركم.

ملعقة من البابريكا المدخنة.

بصلة مقطعة إلى شرائح.

فلفل أخضر أو أحمر، بناء على ما ترغبين.

ثمرتين من البطاطس، مقطعة إلى مكعبات.

طريقة التحضير: