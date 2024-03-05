نزل دلوقتي.. تردد قناة dmc لمتابعة أهم مسلسلات رمضان 2024!

بسبب اقتراب شهر رمضان يتساءل العديد من المواطنين عن تردد قناة دي ام سي لمتابعة المسلسلات والبرامج التلفزيونيه وتعتبر قناة دي ام سي من أشهر القنوات التي تستقبلها أعداد كبيرة من المتابعين لأنها تقدم الكثير من المسلسلات في السياق الرمضاني 2024، ومن أهمها مسلسل إمبراطورية ميم وبالإضافة إلى مسلسل الحشاشين سوف نعرض في هذا التقرير تردد قناة دي ام سي ونعرض أيضًا قائمة مسلسلات رمضان 2024 التي تتم متابعتها على قناة دي ام سي.

استقبل تردد قناة دي ام سي على النايل سات

سوف نعرض في هذا التقرير تردد قناة دي ام سي ويتمثل فيما يلي:

تردد القناة :١٢٠٩٢.

أما بالنسبة الاستقطاب: رأسى.

معدل الترميز للقناة:٢٧٥٠٠.

معامل تصحيح الخطأ للقناة: 6\5.

تردد قناة دي ام سي على العرب سات

سوف نوضح في هذا المقال تردد قناة dmc على العرب سات ويتمثل فيما يلي:

تردد القناة: ١١٤٤٩.

أما بالنسبة للاستقطاب :أفقى.

معامل تصحيح الخطأ للقناة: 4\3.

ومعدل الترميز للقناة:٢٧٥٠٠.

خطوات تثبيت تردد قناة دي ام سي على النايل سات والعرب سات

سوف نوضح في السطور التالية طريقة تنزيل تردد قناة دي ام سي ويتمثل فيما يلي:

اضغط على زر القائمة.

قم باختيار الإعدادات.

اكبس على إضافة تردد.

وعند استقبال القناه لابد من تسجيل معامل تصحيح الخطا ومعدل الترمذي من الاستقطاب أفقي أو رأسي ثم قم بتحديد القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

اكبس على زر search.

وفي النهاية اضغط على كلمة save.

أشهر مسلسلات رمضان 2024 على قناة dmc

وفي النهاية قناة دي ام سي كشفت عن المسلسلات التي سوف يتم عرضها على القناة في شهر رمضان الكريم خلال السباق الرمضاني 2024 وتتمثل هذه المسلسلات فيما يلي: