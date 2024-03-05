تكنولوجيا

للجيمر وعشاق الألعاب… هاتف Infinix Gt 10 pro الجديد ببطارية عملاقة صمم خصيصا لمحبي الألعاب الإلكترونية “ملك الألعاب”

mohamedghanemمنذ 3 ساعات
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للجيمر وعشاق الألعاب... هاتف Infinix Gt 10 pro الجديد ببطارية عملاقة صمم خصيصا لمحبي الألعاب الإلكترونية "ملك الألعاب"
للجيمر وعشاق الألعاب... هاتف Infinix Gt 10 pro الجديد ببطارية عملاقة صمم خصيصا لمحبي الألعاب الإلكترونية "ملك الألعاب"

كشفت شركة إنفنكس عن أقوى إصدار لها هاتف Infinix Gt 10 pro، والذي يتميز بتصميم أنيق وجذاب ، وسعر اقتصادي مقارنة بالهواتف الذكية في نفس الفئة، كما يأتي الهاتف بشاشة كبير، وبطارية ضخمة جدا 5000 أمبير تستمر طوال اليوم، فهو مناسب للشباب محبي الألعاب على الهاتف.

مواصفات هاتف Infinix Gt 10 pro 

يتميز هاتف إنفنكس جيت 10 برو بالمواصفات التالية:

الهاتفخاصية NFC ويدعم الاتصال التلامسي.
أبعاد الهاتف162.7×75.9×8.1 ملم ووزن 187 جرام.
الكاميرامزود بثلاثة كاميرات الرئيسية 108 بيكسل.
شبكات الاتصالشبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس.
الذاكرة256 جيجا بايت كما يوجد به ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجا بايت.
الشاشةمساحة 6.67 بوصة ودقة 1080×2400 بكسل مع كثافة بكسلات 395 بكسل لكل بوصة.
البطارية5000 مللي أمبير والشاحن بقوة 45 واط.
المعالجDimensity 8050
الفيديوهات4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية، FHD بدقة 1080 بكسل.
نظام التشغيلAndroid 13
USBنوع Type C.

مميزات هاتف Infinix Gt 10 pro

توجد العديد من المزايا في هاتف انفنكس Gt 10 pro كما يلي:

  • الهاتف متوفر باللون الأسود والفضي.
  • الشاشة تأتي على شكل ثقب في منتصف الشاشة وهي من نوع AMOLED.
  • ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء.
  •  تقنية البلوتوث.
  • تحديد الموقع الجغرافي GPS و أنظمة الملاحة الأخرى مثل GLONASS و GALILEO.
  • مستشعر للبصمة مدمج مع الشاشة.
  • مكبرات صوت خارجية تدعم الصوت الاستريو .
  •  الهاتف يدعم منفذ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن.
  • يتيح تركيب كارت ميموري لزيادة السعة التخزينية.

عيوب هاتف Infinix Gt 10 pro 

يحتوي الهاتف على بعض الغيوم نتعرف عليها فيما يلي:

  • لا يأتي الهاتف بكاميرا فائقة الاتساع.
  • كاميرا الهاتف لا يدعم تقنية التثبيت البصري OIS.
  • شاشة الهاتف غير محمية بطبقة من زجاج غوريلا جلاس.
  • غير مقاوم للماء تمامًا،ومقاوم فقد لقطرات الماء.
  • يدعم الهاتف معدل تحديث الشاشة 120 هرتز.
  • الشاشة درجة سطوع 900 شمعة.

سعر هاتف Infinix Gt 10 pro؛ لم يتم طرحه إلى الأن في الأسواق وسعره العالمي 250 دولار.

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mohamedghanemمنذ 3 ساعات
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