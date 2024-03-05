للجيمر وعشاق الألعاب... هاتف Infinix Gt 10 pro الجديد ببطارية عملاقة صمم خصيصا لمحبي الألعاب الإلكترونية "ملك الألعاب"

كشفت شركة إنفنكس عن أقوى إصدار لها هاتف Infinix Gt 10 pro، والذي يتميز بتصميم أنيق وجذاب ، وسعر اقتصادي مقارنة بالهواتف الذكية في نفس الفئة، كما يأتي الهاتف بشاشة كبير، وبطارية ضخمة جدا 5000 أمبير تستمر طوال اليوم، فهو مناسب للشباب محبي الألعاب على الهاتف.

مواصفات هاتف Infinix Gt 10 pro

يتميز هاتف إنفنكس جيت 10 برو بالمواصفات التالية:

الهاتف خاصية NFC ويدعم الاتصال التلامسي. أبعاد الهاتف 162.7×75.9×8.1 ملم ووزن 187 جرام. الكاميرا مزود بثلاثة كاميرات الرئيسية 108 بيكسل. شبكات الاتصال شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس. الذاكرة 256 جيجا بايت كما يوجد به ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجا بايت. الشاشة مساحة 6.67 بوصة ودقة 1080×2400 بكسل مع كثافة بكسلات 395 بكسل لكل بوصة. البطارية 5000 مللي أمبير والشاحن بقوة 45 واط. المعالج Dimensity 8050 الفيديوهات 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية، FHD بدقة 1080 بكسل. نظام التشغيل Android 13 USB نوع Type C.

مميزات هاتف Infinix Gt 10 pro

توجد العديد من المزايا في هاتف انفنكس Gt 10 pro كما يلي:

الهاتف متوفر باللون الأسود والفضي.

الشاشة تأتي على شكل ثقب في منتصف الشاشة وهي من نوع AMOLED.

ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء.

تقنية البلوتوث.

تحديد الموقع الجغرافي GPS و أنظمة الملاحة الأخرى مثل GLONASS و GALILEO.

مستشعر للبصمة مدمج مع الشاشة.

مكبرات صوت خارجية تدعم الصوت الاستريو .

الهاتف يدعم منفذ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن.

يتيح تركيب كارت ميموري لزيادة السعة التخزينية.

عيوب هاتف Infinix Gt 10 pro

يحتوي الهاتف على بعض الغيوم نتعرف عليها فيما يلي:

لا يأتي الهاتف بكاميرا فائقة الاتساع.

كاميرا الهاتف لا يدعم تقنية التثبيت البصري OIS.

شاشة الهاتف غير محمية بطبقة من زجاج غوريلا جلاس.

غير مقاوم للماء تمامًا،ومقاوم فقد لقطرات الماء.

يدعم الهاتف معدل تحديث الشاشة 120 هرتز.

الشاشة درجة سطوع 900 شمعة.

سعر هاتف Infinix Gt 10 pro؛ لم يتم طرحه إلى الأن في الأسواق وسعره العالمي 250 دولار.