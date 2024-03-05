رسميا ... مواعيد دوام البنوك السعودية في رمضان و إجازة عيد الفطر وعيد الأَضحى للبنوك السعودية

تتباين ساعات العمل للبنوك بالمملكة العربية السعودية، حيث تتأثر بالأيام العادية والأعياد وشهر رمضان وتقوم معظم البنوك بتحديد هذه الأوقات وفقًا لإرشادات البنك المركزي السعودي والتي قد تتغير بناءًا على الأحداث الوطنية والدينية ونقدم لكم خلال مقالنا هذا توضيحًا لجدول أوقات العمل خلال شهر رمضان لعام 1445 هـ / 2024 م.

مواعيد دوام البنوك السعودية في رمضان

أعلن البنك المركزي في المملكة العربية السعودية عن جدول أوقات العمل للبنوك والهيئات المالية خلال شهر رمضان الكريم، وجاءت التفاصيل كالتالي:

خلال شهر رمضان ستستقبل البنوك العملاء بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الرابعة مساءاً.

أما مراكز التحويل المالي التي تتبع البنوك وشركات الدفع، فستعمل لمدة ست ساعات يوميًا، تبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الخامسة والنصف مساءاً.

إجازة عيد الفطر وعيد الأَضحى للبنوك السعودية

من المتوقع أن تحدد البنوك السعودية إجازات عيد الفطر وعيد الأضحى لعام 1445هـ كالآتي: