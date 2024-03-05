هتقبض مرتبك وزيادة “موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 “بالزيادة الجديدة اعرف هيبقا كام!

يعد من أهم الأنباء التي تشغل المصريين العاملين في قطاعات الدولة المختلفة في الفترة الراهنة موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 شاملة على الزيادة الجديدة التي أقرها السيد رئيس الجمهورية لرفع الحد الادنى للاجور للموظفين بالدولة وذلك عملا لتحسين أوضاعهم الاقتصادية، ويبحث الموظفين عن صرف مرتبات شهر مارس ويرغبون في معرفة قيمتها بعد إضافة الزيادة الجديدة التي يقوم رئيس الجمهورية بالإعلان عنها في كل عام والتي قام برفع قيمتها هذا العام لتصبح 600 بدلا من 300 جنيه لذلك نقوم بتوضيح موعد صرف مرتبات مارس وقيمة المرتب بعد الزيادة بحسب التدرج الوظيفي.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

وأما بالنسبة لمواعيد صرف الرواتب لهذا الشهر فقد انتشرت العديد من الاخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تبكير موعد صرف مرتبات مارس نظراً لان شهر رمضان يوافق 11 مارس المقبل، إلا أن وزارة المالية أكدت ان هذه الانباء مجرد شائعات، حيث أن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 يكون في نفس الميعاد الدوري المقرر لصرف المرتبات، و يبدأ من يوم 21 مارس ويستمر خمسة أيام، وسوف يكون شامل الزيادة المقررة وتختلف قيمة المرتبات بحسب اختلاف الدرجة الوظيفية، ويمكن صرف المرتبات المتأخرة في ثلاث ايام 25 و 26 27 من شهر مارس الجاري.

جدول مرتبات شهر مارس 2024 بعد زيادة الأجور

ونستعرض لجميع العاملين بالقطاعات المختلفة في الدولة و الهيئات الحكومية قيمة المرتبات بعد رفع الحد الادنى للاجور، وإضافة زيادة الجديدة، حيث من المقرر أن يتم احتساب قيمة المرتب مضاف إليه الحافز الجديد وذلك وفق الراتب الذي يحصل عليه الموظف في بحسب تدرجه الوظيفي ولكن فيما يلي جميع التفاصيل: