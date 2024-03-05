 “تقلبات السوق تطغى” انخفاض أسعار الحديد في مصر وصعود ملحوظ في تكاليف الأسمنت

في تطورات ملفتة لأسواق مواد البناء، شهدت تعاملات اليوم الثلاثاء تغيرات ملحوظة في أسعار الحديد والأسمنت، مما يعكس تقلبات السوق المستمرة وتأثيرها على قطاع الإنشاءات، وفقًا لأحدث بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، تراجعت أسعار الحديد بينما ارتفعت تكاليف الأسمنت الرمادي مقارنةً بمستوياتها في اليوم السابق.

انخفاض أسعار الحديد في مصر

تأتي هذه التغيرات في الأسعار استجابة لعوامل متعددة تشمل العرض والطلب، تكاليف الإنتاج، والسياقات الاقتصادية الكلية، بالإضافة إلى التأثيرات الخارجية مثل أسعار الطاقة وتكاليف النقل، الانخفاض في أسعار الحديد يمكن أن يفسر كفرصة للمطورين وشركات البناء لتقليل التكاليف، بينما يشير ارتفاع أسعار الأسمنت إلى زيادة في التكاليف المحتملة للمشاريع الجديدة، هذه الديناميكيات تضع السوق في حالة من التوتر والترقب، حيث يسعى المشاركون للتكيف مع هذه التغيرات وتحقيق التوازن بين الكفاءة التكلفية والجودة.

انخفاض في أسعار الحديد ينعش آمال المطورين

سجل طن الحديد الاستثماري تراجعًا بمقدار 3757 جنيهًا ليصل إلى 50699 جنيهًا، فيما شهد حديد عز انخفاضًا بـ 2869 جنيهًا، ليستقر سعر الطن عند 52395 جنيهًا، هذا التراجع في أسعار الحديد، المكون الأساسي في البناء والتشييد، يمكن أن يخفض تكاليف الإنشاء بشكل كبير، مما يعطي دفعة للقطاع العقاري الذي يواجه تحديات متعددة.

من ناحية أخرى، ظل سعر طن الأسمنت الرمادي مستقرًا عند 2377 جنيهًا، مما يوفر نوعًا من الاستقرار للسوق ويساعد في التخطيط المالي للمشروعات الجديدة، هذا الاستقرار في سعر الأسمنت، بالتزامن مع انخفاض أسعار الحديد، يعكس التغيرات الجارية في سوق مواد البناء، والتي يمكن أن تؤثر على قطاع البناء والتشييد بشكل عام.