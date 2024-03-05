قائمة مسلسلات رمضان كريم.. تردد قناة dmc على نايل سات وعرب سات بإشارة قوية وصورة واضحة

لم يتبق سوى أيام قليلة على اقتراب شهر رمضان المبارك، الذ ينتظره ملايين المسلمين حول العالم، وهو من المتوقع أن يوافق 12 مارس 2024، ولذا يبحث العديد من الأشخاص عن قائمة المسلسلات التي سيتم عرضها في هذا الشهر الكريم، ويرغبون كذلك في معرفة القنوات الناقلة لهذه المسلسلات، فضلاً عن أن قناة dmc هي من أبرز القنوات الفضائية التي ستقوم بعرض هذه المسلسلات، ويمكن التعرف على ترددها كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة dmc نايل سات

يمكن التعرف على التردد الجديد لقناة dmc على النايل سات، وفقًا لمجموعة من المعلومات تتمثل في الأتي:-

القمر الصناعي هو النايل سات.

بينما التردد هو 12092.

معامل الترميز هو 27500.

استقطاب قناة dmc يكون رأسي.

تردد قناة dmc عرب سات

كما يسهل القيام بالتعرف على تردد قناة dmc عرب سات، وفقًا للمعلومات الأتيه:-

التردد هو 11449.

معدل الترميز هو 27500.

استقطاب القناة هو أفقي.

مسلسلات شهر رمضان المبارك على قناة dmc 2024

من أبرز المسلسلات التي سيتم عرضها على قناة dmc خلال شهر رمضان المبارك، ما جاء على النحو الأتي:-