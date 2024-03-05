تراجع ملحوظ.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 السر في الدولار

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024، هناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكل ملحوظ في أسعار الذهب و حالة استقرار داخل محلات الصاغة، حيث تراجع الفترة الماضية سعر الدولار بشكل ملحوظ للغاية، ونتج عن ذلك تراجع وانهيار المعدن النفيس بشكل واضح جداً، كما بدأت أسعار الذهب تعود لرونقها مجدداً ويقل جرام الذهب عيار 21 نحو 1000 جنيه، وبشكل يومي خلال هذه الفترة الأسعار تتراجع بشدة وتصل قيمة الجرام نفس القيمة التي استقر عليها في عام 2023

ورغم التراجع والانهيار المستمرة إلا أن الكثير من الأشخاص في حالة من الذهول عما يحدث خوفاً أن يصعد مرة أخرى، ويحاول الكثير البحث ليلاً ونهار من أجل معرفة الأسباب وهل يستقر على هذا الحد لفترة طويلة وما انسب وقت للشراء الفترة الحالية أما الانتظار للتراجع أكثر، ترقبوا معنا الفقرات التالية للتعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024

صدمة جديدة في الأسعار ويصبح الجرام مع بداية تعاملاتها اليوم الثلاثاء 5 مارس على النحو التالي:

سجل جرام الذهب عيار 24 3200 جنيه مصري.

ووصل جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 5 مارس نحو 2810.

ويصل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2400 جنيه.

كما يسجل جرام الذهب عيار 14 للبيع 1873 جنيه.

وسجل سعر الجنيه الذهب 22400 جنيه.

أسعار الذهب عالمياً

هبوط كبير في أسعار الذهب وخاصةً عيار 21 الذي يعتبر من أشهر وأهم أنواع الذهب والأكثر مبيعاً في الأسواق ومحلات الصاغة، وقد وصل إلى أقل المستويات في فترة ما بين أسبوعين وحتى ثلاثة أسابيع وبشكل يومي تتراجع الأسعار، لكن دائماً أسعار الذهب تخالف كل التوقعات ويقفز مجدداً نحو 175 جنيه، ويصل سعر أونصة الذهب عالمياً نحو 2116 دولاً، كما تبدأ مصنعية جرام الذهب عيار 24 من 30 جنيه وحتى 50 جنيه، سعر مصنعية الذهب عيار 21 من 50 وحتى 75 جنيه وتختلف حسب البرند والمحلات الصاغة، وترتفع مصنعية عيار 18 لتبدأ من 75 جنيه وحتى 140 جنيه.