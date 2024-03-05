【مظلتي 𝙨𝙥𝙖.𝙜𝙤𝙫.𝙞𝙦】هل اسمك ضمن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 تأكد من الاستحقاق

تمثل وجبات الرعاية الاجتماعية أهمية كبيرة لدى جموع الشعب العراقي، لذلك يبحث الكثيرون عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، ويترقبون موعد الإعلان عنها، والتي قد صرحت وزارة العمل على أنها بصدد الإعلان عنو وجبة جديدة من وجبات الرعاية منذ أخر العام المنصرم، إلا أن المستفيدين من الدعم يمكنهم الاستعلام عن حالة استحقاقهم للوجبة عبر منصة مظلتي حتي يكونوا على استعداد عند ظهور الوجبة بالصرف مباشرة دون مزيد تأخر، وهذا ما سنبين تفاصيله في الأسطر التالية.

المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يحدد المشمولين بالرعاية الاجتماعية بناء على استكمال الشروط التي وضعتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لهم مثل الجنسية والإقامة في العراق وعدد أفراد الأسرة والدخل الشهري للأسرة وغير ذلك من الشروط التي تثبت للوزارة أن المتقدم في حاجة للدعم، كما يتطلب أيضا أد يقدم جميع المستندات التي تثبت صحة حالته.

شروط الرعاية الاجتماعية

يشترط للرعاية الاجتماعية شروط حددتها وزارة العمل لا تسمح لصرف المستفيد للدعم إلا إذا أتم هذا الشرو والتي تفصيلها الأتي:

أن يكون المستفيد عراقي الجنسية. أن يكون المتقدم مقيم في العراق. أن لا يكون لديه دخل ثابت. لم يحصل على أي خِدْمَات حكومية اخري مثل التأمين الصحي وغيره. أن يكون عدد أفراد الأسرة 4 أفراد أو يزيد. تقديم كافة المستندات المطلوبة.

كيف ابحث عن اسمي في منصة مظلتي؟

استعلم عن اسمك من خلال منصة مظلتي بالخطوات البسيطة التالية:

الدخول على منصة مظلتي من هنــا. اضغط على هيئة الحماية الاجتماعية. اختر الرعاية الاجتماعية. أدخل البيانات الشخصية المطلوبة. حدد الوجبة التي تريد الاستعلام عنها. اضغط تحميل كشوفات الوجبة السابعة ولأخيرة.

بذلك تستطيع الاطلاع على اسمك ضمن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة حيث يمكنك بمجرد إعلان الوجبة التوجه مباشرة لصرف الدعم.