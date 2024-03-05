“القناة المفضلة لعزومات رمضان” برامج الطهي العالمية على النايل سات بجودة عالية تردد قناة ست البيت الجديد 2024

يبحث العديد من المواطنين وخاصة ربات البيوت عن تردد قناة ست البيت الجديدة 2024 حيث تُعتبر من أهم القنوات الفضائية التي تُعرض برامج الطبخ فنون الطهي تمتلك جاذبية خاصة للنساء والفتيات لتعليمهم فنون الطهي ولهذا السبب يبحث الكثيرون عن تردد قناة ست البيت الجديدة في هذا المقال سنتعرف على ترددات القنوات المصرية الخاصة بالطبخ الجديدة وبالذات قناة ست البيت الجديدة 2024.

تردد قناة ست البيت الجديد 2024

يمكنك مشاهدة قناة ست البيت وتعلم أساليب الطهي المختلفة من القناة حيث يتم بث تردد قناة ست البيت الجديد على القمر الصناعي النايل سات فيما يلي:

تردد قناة ست البيت الجديد 2024 القمر الصناعي النايل سات

تردد القناة 12562 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ ⅚ جودة القناة SD.

كيفية ضبط تردد قناة ست البيت

قم بفتح قائمة القنوات على جهاز الاستقبال الخاص بك.

ثم قم بإختيار التركيب اليدوي.

ثم قم بإدخال معلومات القناة ومعامل الترميز، والاستقطاب وغيرها.

قم بادخال تردد قنوات الطبخ المصرية الجديدة لعام 2024، وسوف تظهر لك القناة في قائمة القنوات الخاصة بك.

مميزات قناة ست البيت

يرغب الكثير من متابعي قناة ست البيت في معرفة ما هي مميزات القناة وهي كالتالي: