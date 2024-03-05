مع تردد قناة طيور الجنة للاطفال الجديد 2024 لا تحمل همّ غرس القيم الأخلاقية في أولادك وبناء أفكارهم

يبحث الكثير من الأمهات عن تردد طيور الجنة الجديد 2024 لتحملها لأطفالها، حيث تعد قنا طيور الجنة أبرز قنوات الأطفال لما تقدم من برامج متنوعة ومفيدة للأطفال في بناء فكرهم و تحسين سلوكهم، فالقائمون على القناة حريصون على تطوير القناة لتقدم للأطفال كل جديد وبناء ومفيد، ومن خلال الأسطر التالية نبين تردد قناة طيور الجنة عبر الأقمار الصناعية المختلفة وطريقة تثبيت القناة واهم ما تقدمه من برامج وفقرات.

تردد قناة طيور الجنة للأطفال الجديد 2024

شاهد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي العراب سات والقمر الصناعي النايل سات بإضافة الترددات التالية:

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي العراب سات:

التردد: 11274

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة طيور الجنة على لقامر الصناعي النايل سات:

التردد: 11258.

الاستقطاب هو: أفقي.

عامل الترميز: 27500.

أهم برامج طيور الجنة

تقدم قناة طيور الجنة مجموعة كبيرة من البرامج المفيدة للأطفال والتي منها ما يلي:

برامج تعليمية:

مناجاة

أنا أحبكم

بيت الحج

حروف الهجاء

جدول الضرب

عصومي ع الباب

لا تقل …قل

برامج ترفيهية:

أخبار الدار

الرسام الصغير

رياضة

شموس لا تغيب

طيور الجنة في عيونهم

كواليس

ماما قالت

ورتل القرآن ترتيلا

حكايا جنى

رمضانيات

ست البيت الصغيرة

من أنا؟

خطاوي السيلاوي

جنغل

كنز

كلمة وأكثر من معنى

دُرر رَمضانية

فواصل طيور الجنة

أنشد لنا

مع العلم أن هذه ليست قائمة شاملة بجميع برامج طيور الجنة، ولكنها تشمل على أشهر البرامج.

طريقة ضبط تردد قناة طيور الجنة للأطفال الجديد 2024

يمكنك تثبيت قناة طيور الجنة ومتابعتها على الأقمار الصناعية المختلفة باتباع الخطوات التالية: