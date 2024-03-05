تحسن مرتقب بانخفاض أسعار الدواجن بمقدار 10 جنيهات مع استقبال شهر رمضان

في تصريحات جديدة تبعث على التفاؤل في أسواق الدواجن، أعرب سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، عن توقعاته بتراجع أسعار الدواجن البيضاء بمقدار 10 جنيهات للكيلو مع بداية شهر رمضان المبارك، مما يمثل تحولاً إيجابياً للمستهلكين.

تحسن مرتقب في أسعار الدواجن

وفقًا لتصريحات السيد، يُسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزارع اليوم نحو 95 جنيها، ليصل سعر البيع للمستهلك إلى حوالي 105 جنيهات للكيلو، يأتي هذا الإعلان في وقت يشهد السوق ضعفاً في الإقبال على شراء الدواجن بسبب ارتفاع الأسعار الذي طغى على الأسواق هذا العام، مدفوعاً بصعود تكاليف العلف، لكن مع تراجع أسعار العلف في الأيام الأخيرة، توجد توقعات متزايدة بأن يشهد المستهلكون تحسناً ملموساً في الأسعار، خاصةً مع حلول شهر رمضان، الذي يزداد فيه الطلب على الدواجن كجزء أساسي من الوجبات الرمضانية.

تراجع أسعار العلف يمهد الطريق لاستقرار سوق الدواجن في مصر

شهدت السوق المصرية تراجعًا في أسعار العلف، العنصر الأساسي في تكلفة تربية الدواجن، بمقدار 5 آلاف جنيه للطن، ما يعد مؤشرًا على احتمال استقرار أسعار الدواجن بعد فترة من الارتفاعات المتتالية، هذا التراجع في أسعار العلف يأتي في وقت حرج يشهد فيه السوق تزايدًا في الطلب مع اقتراب المواسم والأعياد.

وفقًا لتصريحات سامح السيد، هبط متوسط سعر طن العلف، الذي يعتمد على خليط من الذرة الصفراء والفول الصويا وبروتينات أخرى، إلى 27 ألف جنيه الأسبوع الجاري من 32 ألف جنيه الأسبوع الماضي، هذا الانخفاض الكبير في تكلفة العلف قد يوفر بعض الراحة لمربي الدواجن الذين عانوا من ارتفاع التكاليف في الأشهر الأخيرة.

بالإضافة إلى ذلك، تشير البيانات إلى أن مصر تنتج نحو 1.6 مليار طائر سنويًا، محققةً بذلك نسبة اكتفاء ذاتي تقارب الـ 95%. هذه النسبة تعكس القدرة الإنتاجية العالية للبلاد في قطاع الدواجن، وتؤكد على أهمية استقرار أسعار العلف في الحفاظ على استمرارية هذا الإنتاج وتقليل الاعتماد على الاستيراد.